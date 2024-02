PRIN ORAS Sâmbătă, 03 Februarie 2024, 08:00

0

​Primul weekend din februarie vine cu temperaturi de primăvară, meteorologii au anunțat maxime de până la 12 grade. Deci, vreme numai bună de plimbat prin oraș și cheltuit bani pe diversitatea urbană, evenimentele culturale și descoperirea unor locuri noi și, de ce nu, fascinante.

Filmul „Poor Things” Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Iată, cafeaua de specialitate îți propunem să ți-o bei sâmbătă sau duminică dimineață într-o cafenea care s-a deschis prin luna noiembrie a anului trecut, deci șansele sunt destul de mari să n-o fi descoperit până acum. Se numește Papsh Cafe (Paul Urechescu 16) și e localizată pe o străduță frumoasă din Floreasca.

Cafeaua de specialitate e de la Guido, au opțiuni pentru un brunch all day long, dar și alte lucruri bune care merg alături de un flat white. Locul arată foarte bine, e pet friendly, e prietenos și dacă vrei să lucrezi remote, iar terasa abia așteaptă să fie populată de cei care vor să-și bea cafeaua în aer liber.

Tot în Floreasca se află și Bistro 118 (Calea Floreasca 118-122). Aici poți migra când ești în căutarea unui prânz consistent, când te lovește pofta de burgeri, șnițel sau o friptură cu cartofi prăjiți. Uneori mai au și wagyu beef în meniu, dar de cele mai multe ori e locul unde mergi la sigur când vrei să bagi o „porceală” cu prietenii, mai ales dacă ai petrecut cu o noapte înainte.

Iubitorii de chiftele și restaurante hipsterești trebuie să-și noteze în agendele Moleskine că Balls. s-a mutat în casă nouă, mai mare, mai spațioasă și care permite și organizarea unor evenimente pe seară. Acum adresa este bld. Dacia 114, este a treia oară când proprietara Ala Dumitrache face această mutare, dar se pare că acum ar fi ceva definitiv.

Deci, dacă în acest weekend ți se face poftă de o porție de chiftele, știi unde să mergi.

Balls. FOTO: Balls. / Pagina de Facebook

Tot de pe la mijlocul lui noiembrie, anul trecut, avem și o nouă pizzerie în oraș. Este vorba de Pazzo, care și-a deschis a doua locație ceva mai aproape de centru, pe Nerva Traian 27-33 (mai există una mai veche în cartierul Aviației).

Găsești la ei pizza artizanală cu maia, puccia sau antipasti, dar și vinuri bune și deserturi.

Evenimente

După succesul înregistrat de MINA - Muzeul Imersiv al Noilor Arte, începând cu această lună avem în București un nou spațiu imersiv. Este vorba de ISPACE (Pierre de Coubertin nr. 3-5 - în Mega Mall la et 2), care nu se descrie ca muzeu, ci ca loc în care tehnologia este pusă în slujba poveștilor, cinematograf al viitorului și loc de visat cu ochii deschiși.

Noul spațiu imersiv a fost inaugurat cu trei filme a căror durată totală este 1 oră, dar ești liber să petreci oricât timp pentru a le vedea și revedea.

Acestea sunt: NAUTILUS – Aventuri sub mări și oceane. O călătorie prin apele oceanului planetar într-un submarin ce te poate duce 20.000 de leghe sub mări, sub întinderea albastră a apelor.

INFINITE HORIZONS – Călătoria spre stele și mai departe. O călătorie prin universul cu multele sale lumi, acolo unde doar știința și imaginația au ajuns până acum.

ART EVOLVED – De la pigmenți la pixeli. Lasă-te cuprins de artă din preistorie și până în viitor, într-o călătorie vizuală de neuitat despre creativitate și expresivitate. Copii cu vârstă de până la 3 ani au accesul gratuit. Un bilet întreg costă 50 de lei.

FOTO: ISPACE / Pagina de Facebook

Apropo de activitățile pe care le poți face împreună cu copilul, sâmbătă 18:00-19:00, la Cărturești Verona poți să mergi la o sesiune de yoga pentru mamă & copil (sau bunică, mătușă, nașă, bonă etc. & copil). Va fi o oră de stretching, mișcare ușoară și conectare, care te va lăsa cu zâmbetul pe buze și cu relaxarea în mușchi.

Dacă vrei să participi, ai nevoie de două saltele de yoga/fitness sau prosoape de plajă/baie sau pături mici, haine comode, șosetele preferate. Evenimentul este recomandat copiilor de 5-12 ani și femeilor de orice vârstă. Prețul: 70 de lei/cuplu.

Adina Scorțescu este jurnalist și profesor de yoga pentru copii, fascinată de povești, de mișcare, și mai ales de îmbinarea dintre cele două, care aduce un plus de sănătate și de „ah ce bine e în corpul și în mintea mea!”.

Pentru cei care-și doresc să vadă un spectacol de dans contemporan, la Linotip are loc sâmbătă de la 18:00 performance-ul WE ARE ALL OK. În acesta, coregrafa Ioana Marchidan creează cadrul de a reflecta și înțelege mai bine subiectul neurodiversitatii.

„Creierul persoanelor neurodivergente nu este greșit. Este diferit. Iar acest lucru poate fi foarte bun în ideea de a conștientiza diversitatea în toate formele ei. Procesul de lucru s-a desfășurat în mai multe etape și a început din timp printr-o serie de întâlniri cu psihoterapeuți, vizitând centre din București pentru a înțelege în profunzime subiectul.

Apoi a urmat o parte de cercetare în urma căreia am descoperit cea mai frumoasă carte scrisă de un copil autist. Performance-ul pune în discuție mai multe perspective ale neurodiversitatii și aici vorbim de TSA (tulburare din spectrul autism) prin care se abordează și tema de integrare sau sprijin la nivel social pe care statul îl are în astfel de situații”, scriu organizatorii.

Un bilet costă 60 de lei.

LINOTIP - Centru Independent Coregrafic / Pagina de Facebook

În ceea ce privește concertele, avem un party de 9 ore la Guest House (începe sâmbătă de la ora 23:00), unde vor pune muzică Prichindel și The Ghost.

Tot pe 3 februarie, club Quantic va fi gazda unui show exclusiv al legendarei trupe de black metal Impaled Nazarene. Conceptul show-ului va fi unul unic, exclusiv gândit pentru publicul din România. Scena locală va fi reprezentată de Akral Necrosis. Un bilet costă 100 de lei.

De asemenea, dacă vrei să mergi la un concert fără să plătești intrare, o poți face pe 3 februarie la Hard Rock Cafe, unde va cânta trupa Heavy Rotation.

„Repertoriul nostru e un mix dinamic dintre piese vechi celebre (din anii `70, `80 și `90) și piese noi, reinterpretate într-un stil electronic și vibrant.

Suntem patru, dar facem cât zece, avem trei voci, cântăm la mai multe instrumente, tobe electronice, drum machines, samples, timbals, djembe, cabassa, chitări electrice și acustice, chitară bass, keyboards, controllers, kazoo, cântăm în toate limbile, avem un show de lumini cool, suntem plini de energie și vrem să vă dăm și vouă”, spun băieții de la Heavy Rotation.

După un concert sold out la București în 2018 și un recital de excepție în 2021 în cadrul Maximum Rock Festival, formația suedeză Therion revine în România în cadrul LEVIATHAN TOUR 2024 pentru a lansa noul album la București, pe 4 februarie la Quantic. Cu o istorie de peste 35 de ani, THERION este considerată una dintre cele mai importante formații de metal simfonic. Un bilet costă 125 lei.

Teatru & film

Tudor Chirilă și Mihaela Sîrbu sunt din nou frați pe scenă în spectacolul „In a Forest Dark and Deep”. Coproducția ArtEST și unteatru regizată de Iarina Demian se întoarce în sala din Sfinții Apostoli nr. 44 începând cu 4 februarie, după o îndelungată pauză.

Spectacolul spune povestea a doi frați marcați de o relație disfuncțională, care se reîntâlnesc după o lungă perioadă de timp. Ceea ce ar fi trebuit să fie o simplă golire a unei case care urma să fie închiriată devine un război în toată regula, un rechizitoriu al eșecurilor.

Dar acesta nu este decât fundalul pe care se desfășoară adevărata poveste: niciunul dintre frați nu este ceea ce pare a fi, iar pe măsură ce trece timpul aflăm că miza întâlnirii lor este una ce ține de un adevăr care nu poate fi rostit, cu atât mai greu de acceptat. Un bilet costă 132 lei.

O altă piesă care revine și în care joacă o actriță renumită este „Constelații”.

„Avem un cuplu în toate variantele lui de eroare - un cuvânt greșit, o atitudine prea rece sau prea explozivă, nepăsare, infidelitate. Dar, spre deosebire de eșecurile din viață, cele de pe scenă se desfășoara în multivers, iar în realitățile lor diferite cei doi primesc mereu altă șansă.

Un el și o ea se întâlnesc. Mințile, corpurile, sentimentele lor converg, se complementează, se îmbină, se resping și, cel mai important, coexistă în timpuri și spații diferite simultan. Textul lui Nick Payne este o partitură excelentă pentru actori și o provocare continuă pentru spectatori”, spune descrierea piesei de teatru ce se va relua la Teatrul Act pe 4 februarie. Un bilet costă 65 lei.

„Argylle” e un film cu spioni mai altfel. Aici, personajul principal, interpretat de Henry Cavill, e un spion de talie mondială care suferă de amnezie, este manipulat să creadă că e, de fapt, o autoare de succes de cărți cu spioni.

Pe măsură ce începe să-și recapete amintirile și abilitățile, bărbatul pornește pe calea răzbunării împotriva organizației obscure pentru care a lucrat. Sau, poate că lucrurile nu stau deloc așa… Rulează în acest weekend la majoritatea cinematografelor din țară.

„The Zone of Interest” este un film cutremurător și una dintre producțiile nominalizate la Premiile Oscar din acest an. Comandantul de la Auschwitz, Rudolf Höss (Christian Friedel), și soția sa Hedwig (Sandra Hüller) se străduiesc să își construiască o viață de vis pentru familia lor într-o casă cu grădină aflată chiar lângă lagăr. Rulează în acest weekend la Cineplexx Băneasa și Titan.

Cu 11 nominalizări la Premiile Oscar din acest an, „Poor Things” este cu siguranță unul dintre filmele anului. Regizat de Yorgos Lanthimos, cunoscut pentru „Homarul” și „Uciderea cerbului sacru”, „Poor Things” spune povestea extraordinară a tinerei Bella Baxter, care este readusă la viață de genialul și nonconformistul doctor Godwin Baxter.

Da, e un fel de Frankenstein la feminin, dar cu mult mai multă profunzime, substanță și substraturi.

Premiera o va avea în România pe 9 februarie, dar „Poor Things” poate fi văzut în avans în acest weekend la Cinema Elvire Popesco, sâmbătă, de la ora 20:30.