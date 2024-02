PRIN ORAS Sâmbătă, 10 Februarie 2024, 08:08

Avem în față un weekend cu soare și cu temperaturi de 19-20 de grade, e clar încă un caz de primăvară mutată în februarie. Va fi trafic pietonal mare în aceste două zile, cu terase deschise mai devreme și oameni puși pe petrecut timp liber în parcuri.

Anamaria Prodan în filmul „Complotul bonelor” Foto: Screenshot via Youtube

De curând s-a deschis în oraș și prima cafenea de specialitate transparentă, la propriu. Este vorba de Boiler The Cube (Bulevardul Iancu de Hunedoara 56 - 60), apărută în piațeta Clădirii Metropolis Center.

Așa cum îi spune și numele, noua cafenea este un cub de sticlă și arată spectaculos.

„Un mod fluid și versatil de a manifesta atașamentul nostru pentru cafeaua de specialitate. Un cub de sticlă care a aterizat aici, ca un OZN, dar nu degeaba: într-o PIAȚETĂ. Pentru că noi iubim piațetele și știți asta”, scriu cei de la Boiler.

Designul și amenajarea sunt semnate de DABIJA Arhitecți Asociați.

O altă cafenea cu un design special este și Popa Tatu 68, aflată la aceeași adresă ca numele. Tot aici se află și Centrul de Resurse în Fotografie, așa că poți să bei o cafea bună de specialitate care vine de la NOMONYM Coffee Roastery, și să vizitezi expozițiile de fotografie de aici.

Este și un loc ideal pentru a lucra remote, dar și pentru a te bucura de o zi cu soare, pentru că are și o terasă interioară generoasă și interesantă.

În ceea ce privește brunch-ul, poți rămâne în zonă, pentru că la J'ai Bistrot (Griviței 55), atât sâmbătă, cât și duminică se fac langoși și gogoși.

„Pregătim un weekend special pentru îndrăgostiți, plin de gogoși pufoase! Cei care ne treceți pragul des știți gogoșile noastre: rotunde, aromate, pudrate, lipicioase de la dulceață. Ele fac echipă bună cu dulcețurile JamSessions. Și langoșii, altă poveste, sărați, crocanți practic de neratat în luna îndrăgostiților”, scriu cei de la J'ai.

Altfel, dacă vrei să încerci ceva mai special, cu prețuri un pic mai mari, dar care nu te vor face să verși vreo lacrimă, trebuie să mergi la Sardin (Bulevardul Mircea Vodă 39H).

Despre el a scris mai pe larg Dragoș Mihăilă. Iată ce spune, printre altele:

„Sardin e prin zonă de demult și se ascunde pe lângă gura de metrou Timpuri Noi, pe la un parter de bloc. Amenajarea interioară e aceeași de la deschidere, cu lumini calde, mobilier majoritar din lemn, mese lungi, de praznic cum le zicem noi, fel și fel de accesorii și comori scotocite de prin târgurile de antichități din zona Adriaticii și a Mediteranei.

Piesa de rezistență este o vâslă adevărată de gondolă venețiană, „ascunsă” la vedere printre alte vâsle și pagăi. Sardin promite sezonalitate și prospețime în preparate cu gust autentic italian, din ingrediente atent selecționate, provenite din surse controlate, paste făcute în casă ‘trafilate al bronzo’”. Nu doar designul e deosebit, la Sardin mâncarea este dumnezeiască aici.

Pasionații de bere artizanală pot merge pe 10 februarie la atelierul Brews Brothers (Sarafinești 16B) pentru a descoperi cum se face o bere în stil Baltic Porter.

„Bazat pe versiunea clasică de Porter, acest stil de bere a evoluat în altă direcție în țările baltice, unde tipurile de malț folosite, temperatura și tehnica fermentării și tăria berii create de baltici au ca rezultat o bere echilibrată, cu arome care duc mai mult spre caramel și foarte puțin spre cafea prăjită”, scriu „frații berari”.

Înscrierea la cursul de berărit costă 350 lei și include și degustări de diverse beri, un burger, iar acasă pleci cu 5 litri din berea pregătită de tine.

Evenimente

La Control continuă seria Swords - Spoken Word Session pe 11 februarie, de la 19:30. Acest nou episod îi va avea ca invitați pe Cosmina Moroșan & Anticorp Solar, Cristina Bordeanu, Cătălina Matei și Lucian Brad, într-un eveniment moderat de Cosmin Perța.

Performance-urile vor fi completate de un set audio-vizual de Iulian Morar. Swords - Spoken Word Session își propune să aducă laolaltă poeți, actori, autori și performeri, în spectacole spoken word, completate de muzică și proiecții multimedia. Biletele costă 50 de lei.

Sâmbătă, de la ora 18:00, dar și de la ora 20:00, la Malmaison are loc spectacolul „Pământ mort, un loc fără scăpare” în care Rachel Monosov chestionează structurile de putere, sensul libertății, și spațiul în raport cu mișcarea în practica sa multidisciplinară cu accent pe relația dintre acțiunea și inactiunea corpului.

Dead Earth, A Space of No Escape (Pământ mort, un loc fără scăpare) constă într-o instalație sculpturală activată de intervenții performative coregrafiate de artist în colaborare cu performerii Camilla Brogaard, Rachell Bo Clark și cântăreața de operă Julia Shelkovskaia.

În ceea ce privește concertele, trebuie să știi că VAMA cântă la Quantic sâmbătă, 10 februarie, iar un bilet costă 130 de lei la intrare.

Duminică, la Sala Palatului, trupa germană Alphaville va susține un veritabil HIT-CONCERT, care va activa nostalgia celor crescuți cu muzica anilor 80 - 90 - sigur ai fredonat măcar o dată piesele „Big in Japan”, „Forever Young”, „Dance With Me” şi „Sounds Like a Melody”. Prețurile biletelor încep de la 180 lei.

Tot duminică, de această dată la Hard Rock Cafe, se va desfășura și un concert extraordinar Coma Acustic. Biletele costă 100 lei.

Altfel, în ambele zile de weekend, la Expirat are loc Feed the Flame, festivalul creat din pasiune pentru cultura disco. Aici te vei putea bucura de două zile de battle-uri de dans și afterparty disco - house - vogue beats - funk. Un bilet costă 75 de lei sau 100 de lei pentru ambele zile.

Teatru și film

La Teatrul Nou se joacă sâmbătă și prima piesă scrisă de AI. „A.I.: Când un robot scrie o piesă de teatru” este un spectacol ce nu se dorește un documentar despre incapacitatea omului de a-și asuma frâiele puterii creatoare.

„A.I.: Când un robot scrie o piesă de teatru” este prima piesă de teatru scrisă de inteligența artificială, fiind un proiect dezvoltat de către Agenția Tehnologică de Stat din Republica Cehă în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă, în cadrul programului TheAitre. Prețul unui bilet 57 lei.

Tot sâmbătă, la unteatru se joacă „Audiția”, o comedie care vorbește despre șansă, talent, noroc, viață. Din distribuție fac parte Vlad Oancea, Ana Bodea, Orodel Olaru. Un bilet costă 60 de lei.

În ceea ce privește noutățile cinematografice, avem „Autumn and the Black Jaguar”, un film pentru copii care prezintă cum copilăria petrecută în pădurea amazoniană i-a oferit lui Autumn cea mai rară prietenie - un pui de jaguar pierdut pe care îl descoperă, pe nume Hope.

Când un eveniment tragic o obligă pe Autumn să o părăsească pe Hope pentru New York, ea visează ani de zile să se întoarcă în pădurea tropicală și la prietena ei.

În vârstă de 14 ani, și după ce s-a obișnuit cu viața de oraș, Autumn descoperă că satul copilăriei sale este amenințat de traficanții de animale și decide că trebuie să se întoarcă în Amazon, la iubitul ei jaguar. Anja - profesoara de biologie a lui Autumn - încearcă fără succes să o descurajeze să pună în aplicare acest plan nesăbuit.

Alături de Anja, Autumn pornește într-o călătorie pentru a se reuni cu Hope și a o salva din mâinile celor care încearcă să distrugă pădurea tropicală și animalele sălbatice.

Cu 11 nominalizări la Premiile Oscar din acest an, „Poor Things” este cu siguranță unul dintre filmele anului. Regizat de Yorgos Lanthimos, cunoscut pentru „Homarul” și „Uciderea cerbului sacru”, „Poor Things” spune povestea extraordinară a tinerei Bella Baxter, care este readusă la viață de genialul și nonconformistul doctor Godwin Baxter.

Da, e un fel de Frankenstein la feminin, dar cu mult mai multă profunzime, substanță și substraturi. Din acest weekend filmul rulează în cinematografele din toată țara.

Și, nu în ultimul rând, avem și comedia românească „Complotul bonelor”, în care-și face debutul pe marele ecran Anamaria Prodan. În mod evident, nu este vorba de vreo capodoperă cinematografică, dar este un film despre care se va vorbi… într-un fel sau altul.

Sinopsis-ul sună astfel: Virgil este un afacerist român de succes. În plan sentimental însă, lucrurile nu stau așa cum te-ai putea aștepta. În urma a trei căsătorii, s-a pricopsit cu nouă copii pe care îi crește cu ajutorul a trei bone. Astăzi, îl găsim din nou îndrăgostit și pregătit să le prezinte copiilor noua mamă, pe Valentina. Doar că, surpriză, copiii au o altă propunere: vor să-l însoare cu una din bone.