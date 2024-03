PRIN ORAS Sâmbătă, 09 Martie 2024, 09:16

0

​Pentru cei care nu și-au mai luat de mult doza de vitamina D, weekendul acesta va fi unul în care vor avea ocazia să o facă, dacă vor ieși din casă, pentru că vor fi două zile cu soare, dar nu cu temperaturi exagerate (12-15 grade).

Trupa Tiger Lillies Foto: Sabrina Merolla / Zuma Press / Profimedia

Deci, ochelarii de soare sunt bineveniți, dar și un hanorac mai gros. Și, dacă tot vorbim de ieșitul din casă, avem suficiente recomandări de locuri și de evenimente care nu te vor lăsa indiferent.

De exemplu, cafeaua o poți bea la un loc care s-a deschis recent în oraș, în apropiere de Parcul Ioanid și care e specializat în gogoși umplute. Se numește Cream Dream (Dacia 46) și, pe lângă gogoșile umplute (cu fistic, caramel sărat, cafea, vanilie, nocciola, măr și scorțișoară), de aici mai poți să iei și un bagel cu somon foarte bun, dar și un milkshake de căpșuni.

Cafeaua de specialitate e de la Guido. Cum spuneam, ai parcul aproape, așa că poți lua de aici totul la pachet pentru un mic picnic la soare.

Pe 5 martie, National Geographic a publicat un articol în care sunt recomandate șase feluri de mâncare deosebite pe care trebuie să le încerci în București. Așadar, acest weekend însorit e ocazia perfectă de a testa locurile și felurile de mâncare menționate aici. Iată despre ce e vorba.

Pe bulevardul Aviatorilor se află Zexe Braserie (Aviatorilor 65), un loc creat de Ana Consulea, cel mai renumit și priceput cofetar din oraș.

Ana Consulea a studiat cofetăria în Franța, la Școala de Cofetari din Montbeliard, unde a avut șansa să învețe de la nume mari din cofetăria artizanală. În afară de deserturi cu adevărat deosebite, la Zexe Braserie găsești și un meniu de brunch foarte bun. National Geographic recomandă să încerci neapărat prăjitura Carmen Sylva.

Băcănia Veche Delicatese&Grădina (Dacia 25) este locul unde-și face de cap Marius Tudosiei, ceea ce e suficient să-ți faci o părere despre faptul că vei găsi aici numai lucruri bune, preparate cu ingrediente de calitate și atent selecționate.

Însă, e de venit aici și pentru grădină secretă foarte frumoasă, ascunsă între calcanuri de cărămidă, departe de zgomotul bulevardului pe care se află. Dacă ajungi la Băcănia Veche, National Geographic recomandă să încerci ciuperci cu usturoi și mămăligă fondue.

Despre bucătăria.localfood (Ion Slătineanu 30) ți-am tot spus și noi. Și-a deschis ușa pentru prima dată în vara lui 2021, pe 31 iulie, și este restaurantul a doi frați: Adrian și Gabi Alexe, născuți în Buzău.

Visul lor a fost să ajungă să aibă propriul local unde meniul să conțină preparatele cu care au crescut ei, adică „local comfort food” gătit cu ingrediente de calitate ce provin de la producători locali.

La puțin timp după deschidere, Băcătăria.localfood a devenit un magnet pentru toți cei care-și doreau un brunch mai deosebit, la care să încerce un burger cu parizer pané și unul dintre numeroasele spumante românești, servite și la pahar. Însă, meniul se schimbă constant și e de fiecare dată surprinzător, chiar dacă mizează pe preparate clasice.

National Geographic laudă un fel de mâncare pe cât de simplu, pe atât de surprinzător dacă-l mănânci aici - ouă cu cartofi prăjiți și cârnați de Pleșcoi.

DeSoi (Str. Piața Sf. Ștefan 8) este o băcănie - bistro aflată în inima cartierului Mântuleasa. Oamenii de aici sunt pasionați de tot ce înseamnă produse locale și de calitate, de cooking și de socializare în jurul mâncării, așa că și-au gândit localul în jurul unei mese comunale la care încap 16 persoane.

Meniul este un mix de bucătărie locală și internațională, dar care pune accentul pe ingrediente proaspete, de sezon, de origine locală. Există aici și o brutărie artizanală, o selecție generoasă de vinuri și un spațiu în care producătorii locali și internaționali spun poveștile produselor, sub umbrela unui concept numit #Negustories.

De asemenea, tartarul este o specialitate a locului, iar National Geographic îl recomandă pe Asian steak tartar.

Din meniul de la Kane (Dianei 9), restaurantul de fine dining unde gătește chef Cătălin Bejenariu, e recomandată ridichea albă murată și gulie afumată.

Iar de la Noua B.A.R. (Ion Mihalache 16), restaurantul condus de finalistul MasterChef România, Alex Petricean, ar fi de încercat, conform National Geographic, storceagul - o supă a pescarilor din Delta Dunării, care aici e reinterpretată.

Evenimente

Majoritatea evenimentelor din această săptămână s-au aglomerat pe data de 8 martie. Așa că în weekend au rămas ceva mai puține, dar multe tot cu tematică de Ziua Femeii.

De exemplu, sâmbătă are loc Women in Music Romania la J'ai Bistrot. „Cu o floare nu se face primăvară, dar cu niște femei mișto gata să vă scoată la dans prin muzică pe alese, șansele cresc considerabil”, scriu organizatorii. Cristina, Dorina și Corina de la Women in Music România vin la pupitrul de DJ începând cu ora 21:00. Accesul la eveniment este liber.

La MINA - Muzeul Imersiv al Noilor Arte poți merge să experimentezi o conexiune profundă între artă și yoga în cadrul clasei imersive de Vinyasa la MINA, sâmbătă, de la 09:00 - 09:50.

Expoziția remarcabilă a lui Gustav Klimt oferă un decor senzațional, ilustrat prin capodopere proiectate, creând astfel o experiență magică chiar pe salteaua ta de yoga. Laura Călin, inițiatoare de proiecte creative și de wellbeing, va fi ghidul tău în această călătorie unică.

Laura este și instructor de yoga cu o experiență de 14 ani în practica yoga și de cinci ani în predare. Ea este formată la Sivananda Yoga Vedanta Center și a participat la cursuri de Hatha Yoga la Isha Yoga Center în India. Este, de asemenea, autoarea cărții „Puterea Feminității. Arta Seducției” și organizează retreaturi de yoga și feminitate. Prețul unui bilet este de 120 lei.

În perioada 8 - 10 martie poți vizita și „Târgul de mucenici” din curtea Muzeului Naţional al Ţăranului Român, din Bucureşti. Intrarea este liberă.

Gastronomia tradițională este prezentă la eveniment prin produse diverse, pentru toate gusturile: brânzeturi proaspete şi afumate din lapte de vacă sau de oaie, cozonaci bucovineni, ciocolată și prăjituri de casă, miere și produse de imunitate, sucuri de cătină și de aronia, vin şi palincă.

Cei care apreciază obiectele vechi şi cu valoare istorică găsesc la anticarii participanţi la eveniment unelte din lemn, mobilier ţărănesc sau straie populare din diferite regiuni folclorice. Mâncăruri tradiționale calde vor fi preparate pentru doritori: borş de peşte, carne de porc la ceaun cu mujdei şi gogonele, sărmăluţe cu mămăliguţă, saramură de crap, păstrăv şi cârnăciori proaspeţi la grătar.

Nu pot lipsi din meniu mucenicii munteneşti la ceaun, cu nucă și scorțișoară. Atelierul de încondeiat ouă va fi susținut de meștera Ileana Hotopilă din Bucovina, care a primit în anul 2022 titlul de Tezaur Uman Viu pentru întreaga sa activitate. Program zilnic: 10.00 – 18.00.

În ceea ce privește evenimentele muzicale, duminică are loc un concert URMA pe lumină, de la 17:00, la Expirat. URMA Just Strings este o abordare complet acustică a repertoriului URMA, oferită de Mani Gutău, alături de Oigăn și Anatol Cazanoi, și propune ascultătorilor un nou concept de reprezentație live, în format 360, folosind sisteme speciale de amplificare individuală de înaltă fidelitate. Un bilet costă 90 lei.

Rockerii trecuți de prima tinerețe sunt așteptați pe 9 martie la Sala Palatului, pentru un „The Best Of” - IRIS - Cristi Minculescu, Valter & Boro. La aproape doi ani de la ultimul concert- eveniment de la Sala Palatului, trupa „Iris – Cristi Minculescu, Valter și Boro” se pregătește intens pentru a oferi un nou regal muzical.

Legendara trupă promite un show de excepție, cu invitați speciali, unde publicul va fi răsfățat atât cu hit-urile formației, piese de referință care au fost interpretate mai rar în concerte, precum și creații noi.

„Nu dezvăluim încă surprizele, dar putem să dăm puțin din casă și să spunem că pregătim o piesă nouă în colaborare cu un artist care ne este foarte drag și, alături de care, plănuim demult să lansăm o melodie", spune Cristi Minculescu. Biletele au prețuri cuprinse între 130 - 250 lei.

Duminică, la Hard Rock Cafe, începand cu ora 21:00, poți prinde un concert extraordinar cu The Tiger Lillies. Trupa vine din Marea Britanie și are peste 30 de ani de activitate, bazele trioului fiind puse în 1989 de Martyn Jacques, solist și multi-instrumentalist al formației. Muzica The Tiger Lillies este catalogată ca fiind Dark Cabaret, practic un sincretism între muzica de cabaret și punk-ul classic, pe alocuri întâlnind și influențe de goth sau muzica de circ.

Pe lângă stilul muzical unic abordat de trio-ul britanic, show-ul live este un adevărat act artistic în sine ce trimite către celebrul vaudeville specific perioadei interbelice. Prețuri - 149 de lei, cu loc la masă, în sala; 99 de lei, fără loc, în fața scenei.

Teatru si film

Atât sâmbătă, cât și duminică, la TNB are loc premiera piesei „E vina ta”, la sala Atelier. Aceasta este despre viața persoanelor publice, fie ei cântăreți, actori, politicieni, care nu e întotdeauna ușoară. Complicațiile care apar pot uneori să ducă la probleme grave, la situații limită, la evenimente tragice.

Personajele din spectacolul „E vina ta!” par a se învârti într-un labirint fără ieșire, plin de capcane și de neprevăzut. Spectatorii sunt martorii unui șir de întâmplări din viața lui Dinu, un cunoscut cântăreț de hip-hop, a părinților săi nu mai puțin celebri, dar și a întregii lumi din care aceștia fac parte.

Vedetă și băiat de bani gata, Dinu e într-un conflict permanent cu sine și cu toți cei din jur. Un adolescent întârziat pe care închisoarea, ca un duș rece, vine să-l trezească la realitate. Momente din trecutul și prezentul personajului principal se succed cu dinamism, într-o remarcabilă unitate.

Firul dramatic este susținut perfect prin simbioza care se realizează între scenele de dialog și cântecele care se regăsesc din plin în acest spectacol, actorii dovedind calități vocale excepționale, iar publicul va avea senzația uneori că se află la un antrenant concert de muzică hip-hop. Prețul unui bilet e de 30 de lei.

Duminică, la Teatrul Apropo se joacă „Medeea: Furie”, o piesă nominalizată la Premiul Concursului Național de Dramaturgie FEST-FDR, Timișoara, 2021. Aceasta încearcă să răspundă la întrebările ce înseamnă să fii „un părinte bun”? Cum gestionăm tensiunile care se nasc între viața personală de adult și sacrificiile presupuse de creșterea copiilor? Cât de rațional poate fi omul în fața emoțiilor sale? Un bilet costă 67 lei.

În ceea ce privește filmele noi ce pot fi văzute în acest weekend în cinematografe, avem cel puțin trei care merită toată atenția.

„Kung Fu Panda 4” e deja unul dintre cele mai așteptate filme de animație din 2024, iar acest lucru se va reflecta și în încasări.

În ceea ce privește povestea din această parte, „Kung Fu Panda 4” îl prezintă pe Po (Jack Black) căutându-și propriul succesor ca Războinic Dragon, în timp ce se pregătește să își asume noul rol de lider spiritual al Văii Păcii, adică să iasă la pensie.

Însă, în timpul călătoriei sale, el întâlnește un nou răufăcător, „Cameleonul”, care reprezintă o amenințare și mai mare decât oricare dintre dușmanii săi anteriori. Viola Davis a fost distribuită pentru a o interpreta pe The Chameleon, principala antagonistă.

„The Iron Claw” prezintă povestea adevărată a inseparabililor frați Von Erich, care au făcut istorie în lumea intens competitivă a wrestling-ului profesionist la începutul anilor ‘80.

Trecând prin tragedii și victorii, mereu sub umbra tatălui și antrenorului lor dominator, frații au căutat să devină legende adevărate pe cea mai mare scenă a sportului. Familia de luptători Von Erich a avut o influență de lungă durată în ring, vizibilă până în ziua de astăzi.

Conduși de patriarhul familiei, luptătorul Fritz Von Erich, cinci dintre cei șase fii ai săi i-au călcat pe urme și au devenit luptători, dar faima și succesul a dus la moartea a patru dintre ei. Viața lor în afara ringului a devenit la fel de faimoasă ca și cea profesională, iar filmul se va concentra pe ceea ce mulți au numit „Blestemul Von Erich”.

„Imaginary” este propunerea pentru acest weekend pentru pasionații de filme horror. Când Jessica (DeWanda Wise) se mută înapoi în casa copilăriei sale cu familia, cea mai tânără fiică vitregă a sa, Alice (Pyper Braun), dezvoltă un atașament straniu față de un ursuleț de pluș pe nume Chauncey pe care îl găsește în subsol.

Alice începe să se joace cu Chauncey jocuri care, din amuzante și copilărești, devin din ce în ce mai sinistre. Pe măsură ce comportamentul lui Alice devine de-a dreptul îngrijorător, Jessica intervine doar pentru a-și da seama că Chauncey este mult mai mult decât simplul ursulețul de pluș pe care ea îl credea.