PRIN ORAS Sâmbătă, 16 Martie 2024, 08:00

1

​După o săptămână în care soarele abia s-a văzut și aproape în fiecare zi a plouat, weekendul vine cu două zile însorite și cu temperaturi mai plăcute. Iată deci un motiv important pentru a nu sta în casă pe 16-17 martie.

Pet Expo București Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Din păcate, oferta de evenimente nu e chiar atât de generoasă, dar, după cum bine știm, motive de ieșit într-un oraș precum Bucureștiul sunt destule.

Cafeaua ți-o poți bea la una dintre cele mai noi cafenele din oraș - Adam's Coffee Wine Bar and more… (Cornescu 2). Aceasta s-a deschis pe la începutul lunii noiembrie, cafeaua e de la Guido, dar terasa din curte este adevărata vedetă a acestui loc. Așa cum spune și numele, aici vei găsi și multe vinuri, dar și gustări care să meargă de minune cu un pahar de licoare bahică.

Dacă tot suntem prin Floreasca, pentru un brunch într-un loc cool și cu un meniu plin de lucruri bune, treci pe la Ai Sushi Bar (Paris nr. 71). Aici este locul unde te poți bucura de un sushi bun, dar într-un decor și într-o ambianță moderne.

Felurile de sushi de aici sunt foarte apreciate, chiar dacă locul în sine pare mai mult o cafenea / bar. Merită bifat, mai ales dacă îți dorești să ieși cu prietenii la sushi într-un loc care să nu arate neapărat ca un restaurant japonez.

Dacă te prinde plimbarea și foamea prin Centrul Vechi, trebuie să știi că de vreo două săptămâni aici s-a deschis Bigoli Pasta Fresca (Șepcari 21), un pasta bar unde chef Serena face pastele, le usucă și gătește chiar sub ochii tăi. O porție costă între 35-40 de lei și poți rămâne aici și la un pahar de Select Spritz (The Original Venetian Spritz since 1920).

Un alt loc nou deschis în oraș este și Teoria Bar (Italiană 26). Este vorba de un bar specializat în cocktailuri unde îți poți încheia seara de rătăcit prin oraș… sau, dimpotrivă, o poți începe. Localul este deschis într-o casă veche și are un aer de speakeasy bar, atmosfera este cât se poate de cool, iar meniul îl poți răsfoi aici, pentru a nu te plictisi noi cu prețuri și nume de cocktailuri.

Evenimente

În acest weekend la Brașov are loc festivalul MASSIF, este, poate, unul dintre motivele pentru care în București nu au loc atât de multe concerte, iar oferta de evenimente este destul de subțire.

Chiar și așa, există câteva care nu-s deloc de trecut cu vederea. MINA, muzeul de artă imersivă din România, lansează pe 16 martie un nou spectacol, „Cosmos - Descoperă tainele universului". Show-ul imersiv va oferi o incursiune captivantă și educativă în minunile cosmosului.

La evenimentul de lansare va participa și invitatul special Dumitru Dorin Prunariu, singurul cosmonaut român care a zburat în spațiul cosmic. Domnul Prunariu a făcut parte din misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos”.

Imagini capturate în această experiență uluitoare din spațiu vor putea fi văzute în cadrul show-ului imersiv pregătit de MINA. „Cosmos - Descoperă tainele universului” va rula la MINA pentru o perioadă de 6 luni. Biletele sunt disponibile pentru achiziționare pe site-ul muzeului, minamuseum.com, acolo unde găsiți informații complete și detalii despre programare.

În acest weekend are loc PetExpo, cel mai important târg dedicat animalelor de companie din România, care va avea loc pe 16-17 martie, la ROMEXPO, Pavilionul Central.

Ediția cu numărul 13, cea mai mare de până acum, desfășurată pe o suprafață de peste 7000 m², aduce un mix de experiențe și activități, atât pentru proprietarii de câini, pisici (și nu numai) cât și pentru profesioniștii din domeniu.

Biletul include: acces la produse și servicii pentru animalele de companie cu REDUCERI SPECIALE și MOSTRE GRATUITE doar pe perioada evenimentului; Acces la SERVICII de TOALETARE GRATUITE în cadrul Beauty Salon; Acces la ȘEDINȚE FOTO PROFESIONISTE GRATUITE în cadrul Photo Studio; Acces la zonele de joacă dedicate animalelor de companie;

Posibilitatea de a participa la CONCURSURI CU PREMII în Arena PetExpo; Acces la demonstrații profesioniste de dresaj, show de modă canină și prezentări de rase; Discuții și sfaturi de la profesioniști în domeniul veterinar; Acces la Concursul Internațional de Pești Betta, ediția a II-a; Posibilitatea de a-și întâlni cel mai bun prieten în cadrul campaniilor de adopție de pisicuțe și cățeluși. Prețul biletului pentru târg este de 15 lei. Full Pass pentru ambele zile de expoziție - 25 lei.

În ceea ce privește concertele, la Quantic are loc ceva cu adevărat… ieșit din comun. Nebunii grindcore-ului, Excrementory Grindfuckers (Germania) și Clitgore (România) vor susține aici un concert pe 16 martie.

Excrementory Grindfuckers sunt nemții care reușesc să-și ascundă ingenuozitatea artistică în spatele unei măști de stupizenie. De mai bine de 21 de ani tot încearcă să ia în derâdere seriozitatea din scena de metal, reușind să fie brutali, dar plăcuți, amuzanți, dar nu clovni.

Cu o combinație între Hans Zimmer, muzică pop și pocnitul bulelor din folia de protecție, soundul ingenios al nebunilor grindcore din Hanovra va face deliciul publicului bucureștean în Quantic. Clitgore, una din puținele formații de goregrind, cu totul aparte în peisajul autohton va reprezenta scena locală pe 16 martie.

Printre nenumăratele participări la marile festuri, Clitgore este prima trupă de goregrind ce a cântat în Nepal, în Katmandu orașul Templului Maimuțelor, dar și în multe alte locuri în care mulți n-au ajuns. Un bilet costa 65 de lei.

Dacă vrei ca sâmbătă seară să fie una super distractivă, ai ocazia să râzi LIVE cu Foil Arms and Hog, trio-ul extraordinar de comedie irlandeză care a făcut publicul să zâmbească în întreaga lume. Sean Finegan (Foil), Conor McKenna (Arms) și Sean Flanagan (Hog) sunt geniile din spatele celor mai viralizate videoclipuri de pe YouTube, vizionate de milioane de oameni, iar spectacolele lor live sunt mereu sold-out.

De la "When Irish People Can't Speak Irish" la "How to Speak Dublin", stilul lor unic de umor observațional și ocazional va reuși cu siguranță să te facă să râzi în hohote! Așadar, nu rata ocazia de a vedea live unul dintre cele mai populare grupuri de comedie din lume, pe 16 martie, la Sala Radio. Un bilet costă 100 de lei.

Simion Bogdan-Mihai este solist vocal, cobzar, doctor în Litere, pasionat de folclor şi ocazional scriitor. A cules muzică de la sute de lăutari bătrâni, a cutreierat prin sate uitate de lume şi a învăţat muzica ţărănească autentică chiar în locul în care românii, ţiganii, evreii ori armenii au născut-o.

Bogdan Mihai Simion este unul dintre ultimii cobzari din România și duminică, 17 martie, are concert la Hard Rock Cafe. Prețul unui bilet este de 106 lei.

Teatru si film

La Teatrul Act, sâmbătă se joacă piesa „Fete și băieți”, care spune povestea unei fete și a unui băiat care se cunosc pe un aeroport și ajung să dezvolte o relație intensă, pasională și nebunească. Apoi, El și Ea se mută împreună, își cumpără o casă, au doi copii. Dar apoi lumea lor începe să se destrame și lucrurile iau o întorsătură tulburătoare. Un one woman show cu actrița Raluca Aprodu. Biletul costă 65 de lei.

Sâmbătă și duminică, la Excelsior se joacă „Pterodactili”, o piesă regizată de Radu Iacoban.

„E vorba de o comedie dementă despre oameni certați cu propriile identități. Textul, care pare scris de un fiu obraznic al lui Ionesco, e plin de clișee care curg atât de natural, încât te trezești întrebându-te dacă ce vezi e o comedie sau un cringefest.

La fel ca în viață, personajele vorbesc între ele, dar nu se ascultă niciodată, și tot la fel ca în viață, se ascund în citadela minții lor, își creează proiecții sau rămân blocate în trecut, refuzând cu încăpățânare să vadă realitatea imediată.

Spectacolul nu e nici comedie spumoasă, nici comedioară, e o poveste grotescă de familie. Ce legatură are asta cu pterodactilii din titlu? Ne-am dori foarte mult să vă lămurim, dar…”, scrie Radu Iacoban. Prețul unui bilet este de 50 de lei.

La capitolul filme, poți vedea la cinema „Passages”, care spune povestea lui Tomas, un regizor german stabilit în Paris (Franz Rogowski), care începe o poveste de dragoste intensă și pasională cu Agathe, o tânără profesoară (Adéle Exarchopolous).

Pentru el, experiența de a fi cu o femeie este nouă și palpitantă, însă atunci când partenerul lui, Martin (Ben Wishaw), începe la rândul său o aventură, lucrurile se complică. Gelozia și îndoiala se strecoară treptat în viețile lor dând naștere unui triunghi periculos în care fiecare dorește ceva ce nu poate obține.

În acest weekend, pe marile ecrane urcă și un film românesc a cărui acțiune se desfășoară în pandemie - „2020”. Doi frați, Max și Gelu, sunt hotărâți să supraviețuiască pandemiei de Covid-19 care mătură Italia.

Cei doi părăsesc țara și se întorc în România, în satul natal, unde cred că vor fi în siguranță. Indiferent de costuri sau mijloace, Max și Gelu vor căpăta imunitatea la virus. Încercând toate tratamentele și leacurile nebunești și chiar periculoase răspândite prin fake news, prin vocile conspiraționiștilor, auzite la vecini, prieteni și chiar la un „doctor" șarlatan local, frații îndură un adevărat iad. Dar vor triumfa.

Doar că se pare că au uitat de un lucru mărunt, față de care e imposibil să capeți imunitate - mafia italiană.