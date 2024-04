PRIN ORAS Sâmbătă, 06 Aprilie 2024, 08:12

​Avem în față un nou weekend cu soare și temperaturi ridicate, așa că îți recomandăm, din nou, să iei la plimbarea prin oraș și o păturică sau un hamac, pentru un picnic spontan sau un „power nap” în natură.

Calea Victoriei pietonală, imagini de arhivă Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Pentru cafeaua de specialitate avem două noi locuri. Primul este Hug in a Mug (Amiral Constantin Bălescu 16), care și-a deschis porțile în noiembrie, 2023. E neapărat de trecut pe aici dacă ai ales să-ți începi dimineața cu o plimbare prin frumoasa zonă de case din Primăverii. Au o terasă micuță, cu o atmosferă foarte prietenoasă, vizite de la pisicile din vecini și produsele de patiserie de la Bread and Spices.

O altă cafenea care abia s-a deschis este Sfinx Espresso Bar (Slănic 2). Aceasta este fix lângă Spitalul Colțea, în clădirea monument istoric cunoscută sub denumirea de „Casa cu Sfinx”, de unde și numele cafenelei.

Casa a fost construită între anii 1911-1928, în stil eclectic și se remarca încă din acea perioada prin ansamblul statuar de pe acoperiș care este reprezentat de un sfinx înconjurat de alte două personaje mitologice. Prețurile sunt mici pentru o cafenea de specialitate din centru - 9 lei un espresso dublu, 15 lei un Cappuccino, 15 lei o bere artizanală etc.

Apropo de picnic, la Pastrami and more (fie că mergi la locația de pe Speranței 1 sau la noua locație mai încăpătoare din Dorobanților 61) găsești sendvișuri excelente cu pastramă de vită, un preparat care este specific mai mult americanilor, dar care are origini românești datorită emigranților evrei-români care au dus rețeta în America, spre finalul anilor 1800.

Ele sunt apreciate de comunitatea de „foodies” de pretutindeni, mai ales când pastrama este făcută cum trebuie, iar la Pastrami and more fix asta se întâmplă: pastrama este făcută „in house” și doar pozele cu sandvișurile de aici te vor face să salivezi. Le poți lua la pachet, pentru un picnic, sau le poți devora la fața locului.

În cazul în care ai chef să încerci ceva cu un specific mai puțin răspândit prin oraș, poți să treci pe la MoMo (Tudor Ștefan 25), un restaurant nepalez, deschis în toamna anului trecut. În meniu găsești Butter Chicken - 50 lei, Chicken Masala, Pork C-Momo, Pork Curry, Pork Momo - 35 lei, Chicken Momo, Chow Mein (noodles cu legume) - 19,5 lei, Thukpa (supă tibetană cu tăiței) - 19,5 lei, toate la prețuri mai mult decât accesibile.

În plus, localul arată foarte interesant, mai ales că aici vei mânca stând pe jos, pe pernițe, și stă bine și la capitolul cocktailuri.

Evenimente

La capitolul evenimente, în acest weekend avem cel puțin două care sunt mai ieșite din comun și te-ar putea face să ridici din sprânceană. De exemplu, ce zici de o seară de mers la discotecă pe role, cum ai mai văzut prin filmele americane?

Dacă îți surâde ideea, află că are loc în această sâmbătă Roller Disco 5 la Teatrul Recul (Splaiul Unirii 160) de la ora 20:00 la 02:00. Se va organiza concurs de Miss și Mister Rd5, ai la locație role și patine cu 4 roți de închiriat, dar și un vernisaj, muzică și voie bună.

Până la petrecerea pe role, poți să ieși în oraș la o partidă de șah la The Square (Corbeni 34). Acesta este un loc nou deschis în oraș și care-și propune să arate că șahul este cât se poate de cool. Aici se țin cursuri pentru copii și adulți, iar sâmbătă are loc Seara de șah (de la 18:00 la 20:30), la care poți să te înscrii și să joci timp de două ore și jumătate împotriva altor pasionați de sportul minții.

La RUAL (Mihai Eminescu 114-116) are loc sâmbătă, de la 10:00 - 16:00 un KinderBazar organizat de Grupul de Inițiativă Civică Icoanei-Ioanid. E vorba de un târg second hand de haine, jucării și cărucioare, toate de calitate, unice - „'pre-loved'' cum se zice acum - pentru copii.

„Nu te lovește poate în moalele capului nicicând ideea de economie circulară așa cum te lovește când ai copil mic. Atâtea haine, atâtea lucruri, așa puțin folosite, atâtea cadouri ce nu ies niciodată din dulap. Vrem să le dăm o nouă viață cât mai repede, pe brațele sau în brațele altor copii”, scriu organizatorii. Așa că, dacă ai copil mic, nu e o idee rea să-ți faci drum pe aici.

Tot sâmbătă, tot de la 10:00 la 16:00, ești așteptat și la prima ediție a evenimentului „Sub Deal de Filaret. Târg de mici producători". E vorba de un eveniment desfășurat în trei locații și constituie o ocazie de promenadă prin cartier, la care poți cunoaște mici producători - antreprenori și produsele lor, poți petrece timp împreună cu prietenii sau vecinii din cartier și poți participa cu prezența ta la un proiect inedit, inițiativă tip community-led, din comunitate pentru comunitate.

Ce poți găsi aici?

Produse locale gustoase, legume sănătoase, articole handmade frumoase, create de mici producători și artizani locali.

„Pentru această primă ediție îți propunem trei locații, în trei curți primitoare. La A.M Social Space, str. Ctin Bosianu 21; Veganzza, str. Liveni 15; The Legacy Bucharest, Str. Gazelei 44. Toate în zona Rond Coșbuc”, scriu organizatorii.

În ceea ce privește concertele, e un weekend cam subțire. Sâmbătă, de la ora 22:00, are loc o seară de reggae vs. hip-hop în club B52, cu Remi / El Negro / Dana Marijuana. Intrarea costă 35 de lei.

Pe de altă parte, dacă iubești rock-ul și te simți nostalgic după vremurile de altădată, Timpuri Noi și Sarmalele Reci vin într-un #DubluShow la Berăria H pe 7 aprilie.

De la înființare până în 1991, Timpuri Noi a fost ceea ce se numește o trupă underground, în special datorită versurilor și subiectelor abordate în piese, considerate subversive de către regimul comunist.

Trupa era interzisă la radio și tv, iar cluburile care îi găzduiau riscau să fie închise, după cum spunea Dan Iliescu într-un interviu radio în 1997.

Timpuri Noi este unul dintre simbolurile rock-ului românesc al ultimelor decenii și, în formula actuală, este vocea rockului cu mesaj puternic, elaborat, inteligent și acid. Un amestec original şi eclectic de rock’n’roll, funk, jazz şi folclor, cu versuri scrise cu artă şi forţă în limba română, cântecele Sarmalele Reci au mesaje emblematice și, din păcate, încă actuale.

Sarmalele Reci vin cu cântece fredonate de generații – Violeta, Telefonul nu mai sună, Dacă n-ai fi tu, Blues-ul băiatului sărac, La televizor, Aurolac, Prostia la putere, Șpriț de vară - și te invită să contrazici titlul albumului „Țara te vrea prost”. Prețul unui bilet 79 lei.

Însă, evenimentul care va marca cu siguranță acest weekend este faptul că, începând cu sâmbătă, revine cel mai mare eveniment outdoor din București: „Străzi deschise, București – Promenadă urbană” care transformă, din data de 6 aprilie și până în 13 octombrie, Calea Victoriei și alte artere aglomerate ale Capitalei în spații pietonale temporare.

În aceste zone se vor organiza diverse spectacole de teatru, concerte stradale, expoziții, ateliere pentru copii și activități sportive. Peste un milion de bucureșteni și turiști au participat anul trecut la acest eveniment.

În acest weekend Calea Victoriei devine pietonală, între orele 10.00 și 22.00, pe segmentul de drum Piața Victoriei – intersecția cu str. Gheorghe Manu, respectiv segmentul de drum Bulevardul Dacia – Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. În weekendurile în care se desfășoară evenimentul „Străzi deschise, București – Promenadă urbană”, traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00.

Teatru & film

La Teatrul Masca se joacă sâmbătă piesa „Memoriile unui Lolo”, în regia lui Mark-Cristopher Demeter. Piesa spune povestea lui Lolo, care s-a luptat întreaga ei viață cu foamea de validare, lucru care nu i-a adus decât frustrări, au afundat-o în singurătate și în episoade depresive.

După ce a murit, toate textele i-au fost găsite în caietele ascunse în subsolul casei: de la basmele pe care le scria la 7 ani despre prințese care-și dezamăgesc părinții, până la poeziile criptice pe care le scria în ultima parte a vieții. Prețul unui bilet: 45 lei.

Duminică, la Excelsior se joacă „Pterodactili”, o piesă regizată de Radu Iacoban.

„E vorba de o comedie dementă despre oameni certați cu propriile identități. Textul, care pare scris de un fiu obraznic al lui Ionesco, e plin de clișee care curg atât de natural, încât te trezești întrebându-te dacă ce vezi e o comedie sau un cringefest.

La fel ca în viață, personajele vorbesc între ele, dar nu se ascultă niciodată, și tot la fel ca în viață, se ascund în citadela minții lor, își creează proiecții sau rămân blocate în trecut, refuzând cu încăpățânare să vadă realitatea imediată.

Spectacolul nu e nici comedie spumoasă, nici comedioară, e o poveste grotescă de familie. Ce legatură are asta cu pterodactilii din titlu? Ne-am dori foarte mult să vă lămurim, dar…”, scrie Radu Iacoban.

Prețul unui bilet este de 50 de lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, pe marele ecran se văd două filme noi în acest weekend. „Monkey Man” spune povestea lui Kid (Dev Patel), un tânăr anonim care trăiește cu greu într-un club de lupte clandestin unde, noapte de noapte, purtând o mască de gorilă, este bătut până la sânge de luptători mai populari pentru bani.

După ani de furie reprimată, Kid descoperă o modalitate de a se infiltra în enclava elitei sinistre a orașului. Pe măsură ce traumele copilăriei sale dau în clocot, mâinile sale cu cicatrici misterioase declanșează o campanie explozivă de răzbunare pentru a regla conturile cu cei care i-au luat totul.

„The First Omen” este noul film de groază pentru pasionații genului. Când o tânără americană este trimisă la Roma pentru a începe o viață de slujire a bisericii, ea se confruntă cu o parte întunecată care o face să-și pună la îndoială propria credință și descoperă o conspirație terifiantă care plănuiește să dea naștere răului întrupat.