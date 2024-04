PRIN ORAS Sâmbătă, 13 Aprilie 2024, 08:15

0

​Dacă luna trecută a fost a doua cea mai caldă lună martie din ultimii 120 de ani în România, se pare că și luna aprilie va bate niște recorduri, pentru că avem în față un nou weekend cu temperaturi de 30 de grade. Ceea ce n-are cum să nu te facă să te întrebi cum va fi vara lui 2024?

Campanie de curățenie în parcul Văcărești Foto: Inquam Photos / George Călin

Răspunsul este evident, iar soluția este destul de simplă - să avem mai mare grijă de spațiile verzi și de natură. Poți începe chiar de azi, 13 aprilie, în „Delta din București”. Acolo, oamenii de bine își unesc forțele pentru o cauză nobilă: ecologizarea Parcului Natural Văcărești.

„Este momentul să acționăm și să ne asigurăm că acest refugiu natural rămâne un loc curat și primitor pentru toți vizitatorii și locuitorii săi nevorbitori.

Primăvara este aici, dar cu ea vine și o provocare: multe deșeuri rămân ascunse printre vegetația densă. Haideți să profităm de această perioadă înainte ca frunzișul să ascundă ceea ce nu vrem să vedem”, scriu organizatorii care vor pune la dispoziție tot ce trebuie: mănuși, clești, dezinfectanți, apă și, desigur, brioșe pentru a-i ține energizați pe voluntari.

Startul este la ora 9:00 AM și se încheie la ora 12:00 PM.

Ne ținem de obiceiul de a te trimite în fiecare weekend la o cafenea de specialitate nou deschisă în oraș, iar în aceste zile cu soare îți propunem să încerci Burli Coffee Shop ( Icoanei 29A).

S-a deschis luna trecută într-o zonă plină de case cu istorie, ce merită redescoperită în zilele cu soare din această primăvară. Pe lângă cafeaua de la Guido, mai au multe băuturi artizanale și produse de patiserie. E locul ideal, dacă dorești să-ți bei cafeaua în liniște, pe o terasă cu atmosferă intimă și departe de agitația orașului.

În acest weekend Grădina OAR (Pictor Arthur Verona 19) și-a anunțat redeschiderea. Pentru cei care n-o știu, e o terasă verde și mai retrasă, deși e plasată cât se poate de central. Chiar dacă se află la câțiva pași de Verona, Grădina OAR este din alt film. Are o atmosfera mult mai intimă, nu e la fel de aglomerată, te poți bucura de mai multă liniște, mai multă răcoare, umbră și verdeață.

Cafea de specialitate, dar și cele mai renumite eclere din oraș le găsești, de pe la mijlocul lui martie, și în Piața Rosetti. Asta pentru că French Revolution, cu ocazia împlinirii a 10 ani, a mai deschis o locație, pe strada Tudor Arghezi 4.

Însă, dacă plănuiești să petreci weekendul ăsta pe Calea Victoriei, care de săptămâna trecută a redevenit pietonală în cadrul evenimentului Străzi Deschise, atunci avem și două propuneri de locuri aflate în zonă. Pentru pizza în stil napoletan poți merge la Di Mora (Calea Victoriei 9).

Meniul îl poți consulta aici, dar e de ținut minte și că în unele seri, de pe la 20:00, se lasă cu disco party.

În Piața Amzei la numărul 3 găsești localul Tapastick, care mizează, așa cum îi spune numele, pe gustări ce pot fi împărțite la masă, între prieteni, în timp ce te bucuri de un pahar bun de vin sau de un cocktail.

Terasa din curtea interioară este destul de interesantă și cu siguranță e una dintre noile atracții din Piața Amzei (s-a deschis la final de noiembrie), dar e de ținut minte și că un platou de 400 de gr cu mezeluri și brânzeturi e vreo 100 de lei, iar un pahar de vin 30 de lei.

Evenimente

„În mașină, în metrou, în tren sau în parc, proza scurtă e o paranteză între gânduri, un intermezzo între două acte. Autentică, accesibilă și deloc perimată, se dovedește un remediu scurt și intens care, administrat în doze moderate, poate crește nivelul de serotonină și toleranța în fața plictiselii și a zilelor lungi și angoasante”, scriu organizatorii Festivalului de Proză Scurtă.

Noul format adună 30 de scriitori & scriitoare, 8 moderatori și muzicieni, în 4 orașe: București, Cluj, Iași și Timișoara. La noi în oraș are loc în intervalul 11-14 aprilie la Cărturești Modul (Academiei 18-20).

Pentru cele două zile de weekend, programul e următorul:

Sâmbătă, 13 aprilie, ora 11:30 Bogdan Munteanu & Andrei Crăciun & Florin Irimia în dialog cu Matei Martin momente muzicale: Maria Șimandi (voce) & Răzvan Cipcă (chitară)

Duminică, 14 aprilie, ora 11:30 Răzvan Petrescu & Diana Geacăr & Ana Maria Sandu în dialog cu Victor Cobuz momente muzicale: Cătălin Rulea (Toulouse Lautrec).

Duminică, 14 aprilie (ora 19:30), are loc „Coreomaniacii” la CNDB, o docu-ficțiune performativă ce urmărește evenimentele care au marcat „epidemia de dans” din vara anului 1518, în Strasbourg – o manifestare distopică în masă, care a afectat câteva sute de oameni.

Spectacolul aduce în discuție felul în care alegem să ne uităm la dans, pornind de la o serie de mărturii ale învățaților vremii, un amestec de pseudoștiință, teologie și science-fiction medieval, în mișcări contemporane.

Accentul cade pe felul în care s-a documentat răspândirea epidemiei, evenimentele fiind povestite din perspectiva celui care le privește, niciodată din perspectiva celui care le trăiește. Prețul unui bilet 40 de lei.

În ceea ce privește concertele, sâmbătă, 13 aprilie, în Quantic cântă două trupe care au spus lucrurilor pe nume direct și fără compromisuri.

„După concertul la dublu cu Timpuri Noi și ZoB vei spune că biletul a fost prea ieftin și berea prea puțină! În aceste „vremuri terci" din motive evidente, Iliescu și Vlase, precum apostolii, vor împărți binecuvântări în tot poporul înzestrat cu spirit rock.

Pe 13 aprilie, în plin post, ca să prindă mai bine! Încălzirea o fac pustanii de la Destin, Foarte tinere speranțe, cu o direcție bună!”, scriu organizatorii. Biletul costă 110 lei.

În așteptarea celei de a 9-a ediții a festivalului JAZZ IN CHURCH, care se desfășoară an de an în incinta intimă a Bisericii Luterane, ești invitat la un concert al trupei Amphitrio, într-un alt spațiu intim – sufrageria unei case mediteraneene de la 1942, situată într-unul dintre cele mai frumoase cartiere ale Bucureștiului, pe Strada Stockholm, nr 17, la ultimul etaj.

Band-ul format din Andrei Petrache, Mike Alex și Philip Goron cântă un jazz contemporan cu influențe balcanice și nordice – o combinație pe cât de interesantă, pe atât de neobișnuită.

În cadrul concertului, aceștia vor cânta piese originale de pe cele două albume scoase în 2023 – Points și Seasons și vor aduce un omagiu prieteniei. Prețul unui bilet este de 150 lei, iar vinul este din partea casei.

Sâmbătă, 13 aprilie, la Ateneu va cânta The World Famous Glenn Miller Orchestra, „Live & Swinging”. Aceasta este compusă din muzicieni experimentați (4 trompete, 4 trombone, 5 saxofoane, 1 clarinet, tobe, pian), care se prezintă absolut remarcabil, iar interpretarea celebrelor piese, atât de vie şi de fidelă, va emoționa şi va energiza audienţa de toate vârstele! Prețul unui bilet începe de la 329 lei.

Teatru & filme

Aflat la apogeul carierei sale, râvnit de marile scene ale lumii, Thomas Ostermeier montează acum, în premieră în România, piesa „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen, o producție reunind o echipă de realizatori de la Schabühne Berlin și o distribuție alcătuită din actori de elită ai Teatrului Național București.

În viziunea lui Thomas Ostermeier, Hedda Gabler este un produs al erei digitale, o femeie obișnuită să obțină exact ceea ce vrea. Dar această Hedda realizează că există o mare diferență între ceea ce crede ea că își dorește și ceea ce are ea cu adevărat nevoie.

În viziunea lui Ostermeier, strălucitoarea Hedda este o combinație de femeie fatală și copil răsfățat care s-a plictisit de noile jucării și se distrează practicând jocuri periculoase. Piesa are premiera sâmbătă, ora 19:00, la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”, sala „Ion Caramitru”. Prețul unui bilet este de 30 de lei.

Duminică, 14 aprilie, de la ora 19:00, se joacă la Teatrul Nottara (sala Horia Lovinescu) piesa „Fazanul” de Georges Feydeau. Spectacolul abordează tema binecunoscută a „păcălitorului păcălit”, într-o montare în care umorul ingenios este protagonist, iar moravurile sunt tratate cu delicateţe cinică.

Cuceritorul (fără portofoliu) Pontagnac încearcă să o farmece pe Lucienne, soţia celui mai bun prieten al său, Vatelin. Însă aparenţele îşi fac din nou jocul lor de oglinzi, iar capul de familie se dovedeşte a fi mult mai „rătăcitor” decât lăudărosul Pontagnac… Prețul unui bilet 52 de lei.

Pe marile ecrane urcă în acest weekend în premieră mai multe producții deosebite. Cum ar fi mult așteptatul „Back to Black”, filmul biografic despre viața și muzica lui Amy Winehouse, prin trecerea de la adolescență la maturitate și crearea unuia dintre cele mai bine vândute albume din ultimele decenii.

Un film care te va pune pe gânduri este „Civil War”, lungmetrajul distopic al lui Alex Garland care prezintă dezechilibrul unei Americi marcate de conflicte care au împărțit societatea în mai multe facțiuni. Forțele Vestice, o alianță armată a mai multor state care se opun guvernului federal, sunt foarte aproape de a prelua puterea prin lovitură de stat.

În speranța obținerii unui ultim interviu cu președintele (Nick Offerman), jurnalista (Dunst) pornește spre Casa Albă împreună cu o caravană restrânsă de ziariști, unii mai experimentați, alții la început de carieră. În călătoria lor de-a lungul țării, aceștia se confruntă cu situații din ce în ce mai periculoase, prin care Lee și-ar fi dorit să nu mai treacă niciodată.

Avem și o premieră românească care face deja valuri. Este vorba de „Horia”, un road movie și coming of age în aceeași măsură, după un scenariu scris de Ana-Maria Comănescu.

Acesta spune povestea maturizării lui Horia, un adolescent de aproape 18 ani dintr-un sat românesc, care este îndrăgostit de o fată care locuiește în cealaltă parte a țării. După o ceartă cu tatăl lui, Horia face un gest impulsiv și pleacă de acasă pe vechea motoretă Mobra a tatălui său.

Drumul îi este îngreunat de Stela, o puștoaică isteață, iar cei doi sunt forțați de împrejurări să călătorească împreună și să depășească o serie de obstacole.

Avem în acest weekend și un blockbuster care urcă pe marile ecrane - „Ghostbusters: Frozen Empire” Când descoperirea unui artefact străvechi dezlănțuie o forță malefică, Vânătorii de fantome, noi și vechi, trebuie să-și unească forțele pentru a-și proteja casa și a salva lumea de o nouă eră glaciară.