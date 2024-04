PRIN ORAS Duminică, 21 Aprilie 2024, 13:25

​Investiția a fost de 8000 de euro, iar fondatorii The Square din București spun că mizează pe faptul că șahul poate fi atractiv pentru tineri și că în jurul clubului s-a format deja o comunitate foarte cool de oameni.

Clubul de șah „The Square” Foto: Hasard Dimassi

Părinții m-au învățat să joc șah de mic și ajunsesem într-o perioadă să exersez cu ei zilnic, dar nu m-am înscris niciodată la vreun club și nici nu mi-a trecut prin minte să fac acest pas, deși am purtat cu mine pasiunea toată viața.

Am pe telefon instalată aplicația chess.com și joc zilnic cel puțin două-trei meciuri cu oameni din toate colțurile lumii. Mi-ar plăcea să joc și fizic, dar dintre prietenii mei, puțini sunt pasionați de acest sport, iar o parte nici măcar nu știu cum se mută piesele pe tablă.

Pe la începutul lunii trecute, algoritmul de la Instagram m-a citit bine și mi-a recomandat un loc nou deschis în București: The Square, un club de șah atipic sau, cel puțin, foarte diferit de toate preconcepțiile pe care le-ar putea avea cineva despre un astfel de loc.

Câteva zile mai târziu am ajuns să-mi petrec o sâmbătă seară jucând șah aici, iar apoi am revenit și pentru un curs. Astfel, i-am descoperit mai bine pe fondatori, povestea lor, dar și o parte din comunitatea cool de oameni pasionați de șah din București.

Fondatorii și începuturile aventurii lor cu șahul

Georgiana. FOTO: Hasard Dimassi

Georgiana și Cristiana Stanciu sunt surorile care țin aici cursuri de șah, ambele făcând performanță în acest sport. Lor li s-a alăturat Andrei Bîtcă, care lucrează în IT și a devenit recent pasionat de șah.

Georgiana este WNM (Women National Master) are o experiență în șah de peste 18 ani, cu participare la diverse competiții. Ea povestește că inspirația pentru „The Square” a pornit de la școala rusească de șah pe care a vizitat-o în ziua liberă din cadrul Campionatului Mondial de Șah, care a avut loc la Khanty-Mansiysk, în 2016.

„Bibliotecile imense, sălile de joc elegant amenajate, expozițiile de șahuri artistice mi-au demonstrat exigența și idealismul cu care merită să fie tratat șahul. De asemenea, la școala lor de șah există antrenori specializați pe un subiect, pe care îl predau exclusiv, precum: strategie, Deschiderea Siciliană, finaluri de pioni, finaluri de turnuri, finaluri de nebuni. Toate subiectele sunt tratate în cele mai mici detalii”, spune Georgiana.

Georgiana îmi mai povestește că sora ei a interacționat inițial cu lecțiile de șah de la Clubul Copiilor, susținute de antrenorul Albescu Nicolae.

„Eu urmăream cu interes și am rugat-o pe mama să mă lase și pe mine să merg la orele de șah. După multe insistențe, am reușit să merg împreună cu sora mea în fiecare weekend. După 10 luni de antrenamente, am reușit să ocup locul I la Campionatele Naționale de Șah, categoria de vârstă fetițe 8 ani”, își amintește Georgiana.

Odată cu locul I național, a fost aleasă să reprezinte România la Campionatele Mondiale din Batumi, Georgia, iar astfel, au început eforturile tatălui său de a căuta sponsori pentru drumurile la campionatele internaționale și sprijinirea performanței.

„O parte din creditele performanței mele îi sunt datorate tatălui meu”, spune Georgiana. Ea a ocupat în fiecare an un loc pe podiumul național la șah clasic și rapid individual, însă locul 1 a fost obținut la categoriile fete sub 8 (2006, CN Predeal), fete sub 12 (2011, CN Voineasa), fete sub 18 ani (2016, CN Călimănești) și fete sub 20 ani (2018, CN Călimănești).

„Cele mai importante rezultate internaționale ale mele sunt: locul 9 la Campionatul European de șah clasic în Muntenegru 2009, locul 4 la Mondialele școlare din Thailanda 2015 si locul 8 la Campionatul Mondial de șah clasic din Rusia 2016”, mai adaugă Georgiana. Din 2017 ea este și instructor de șah în cadrul clubului CSU București.

Cristiana este sportivă a clubului CSM Craiova, a reușit sa obțină premii importante la Campionatele Naționale de șah clasic, rapid și blitz pe echipe, la toate categoria ei de vârstă. De asemenea, ea absolvit un master în Londra la Royal College of Art în Service Design și este și copywriter.

Cristiana predă la The Square la grupele de copii, având în spate și studii pedagogice și experiența de lucru cu copiii. De asemenea, ea gestionează momentan tot ce ține de spațiul The Square, comunicarea cu clienții, administrare documente, promovare etc.

„Ne-am dorit să fie un loc cosy, fresh, primitor, un altfel de club de șah, care să inspire oamenii și prin design, atât prin identitatea vizuală, cât și prin design interior. Plecând de la ideea că spațiile în care trăim au un impact imens asupra noastră, design-ul spațiului The Square urma să aibă un rol esențial în experiența pe care noi doream să o oferim celor care ne calcă pragul”, povestește Cristiana.

În acest parcurs li s-a alăturat prietena lor Maria Gîndac, designer de interior, pentru a reuși să aducă o completare a viziunii The Square prin design.

Flavia Achim, brand designer, a fost și ea cooptată din dorința de a crea o viziune pe termen lung, care să se răsfrângă coerent în toată comunicarea The Square online și offline. Pictura murală atât de admirată și pozată de toți cei care trec pe la The Square, este opera Mariei Love.

Maria Gîndac spune că a gândit spațiul cu pictura murală în centru pentru că prin dimensiunea ei impresionează și este un punct de focus odată ce ajungi în spațiu. Apropo de aceasta, artista care a pictat-o spune că intenția din spate a fost antrenarea jucătorului să privească și să gândească în noi și interesante moduri, totodată având o experiență imersivă a jocului.

Au investit 8.000 de euro în clubul de șah

Cristiana. FOTO: Hasard Dimassi

Sunt curios totuși să aflu de ce trei tineri au ales să mizeze pe șah pentru mica lor aventură antreprenorială, în care au investit 8.000 de euro.

Georgiana spune că șahul poate fi atractiv pentru tineri în 2024, pentru că principiile din șah se aplică perfect și în viața reală.

„Echilibrul interior pe care îl dezvoltă șahul și modul în care creierul dezvoltă sinapsele necesare jocului, dă puterea jucătorului să ia cele mai bune decizii personale”, adaugă ea.

În plus, Georgiana mai spune că este și un moment bun pentru cei care vor să facă performanță în acest sport, premiile în bani devenind din ce în ce mai mari.

„Consider că interesul și investiția în acest sport au pornit odată cu organizarea turneului închis Super Chess, dedicat celor mai buni jucători din lume, la inițiativa fostului campion mondial Garry Kasparov, unde locul I este în valoare de aprox 100.000 euro. Federația a avut un cuvânt mai puternic de spus din 2021, odată cu alegerea președintelui Vlad Ardeleanu, urmând să se alăture Federației sponsori cu o putere financiară mare.

De asemenea, interesul a crescut odată cu predarea sahului în școli ca materie opțională”, adaugă Georgiana.

Tot ea mai spune că din premii se poate duce un trai confortabil doar la un nivel foarte înalt, dar că există competițiile organizate în România cu premii generoase, iar acestea s-au înmulțit din 2021 - Superbet Chess, Grand Prix-urile, Open Arad, Open Alba Iulia.

„La Campionatele Naționale de juniori nu primeam premii în bani, însă locul I și II aveau asigurate de către federație, masa și cazarea la hoteluri deosebite, destinate organizării turneelor mondiale și europene. Cel mai valoros premiu al meu nu este în bani, ci un laptop în valoare de aproximativ 1.000 euro, pe care Federația Română de Șah mi l-a oferit, odată cu clasarea mea în primii 10 la Campionatul Mondial din Rusia în 2016”, povestește Georgiana.

„Ne concentrăm atenția către personalitatea fiecărui cursant”

FOTO: Hasard Dimassi

Cei care vin la cursurile The Square sunt plasați în grupe în funcție de nivel. La cei mai avansați sunt predate concepte și strategii mai complexe.

„Un curs de șah este compus dintr-o lecție specifică, urmând să fie aplicată ulterior în jocul pe tablă. Pentru copii, timpul alocat este de 50 min, iar pentru adulti 1h 20 min. În ceea ce privește repertoriul, ne concentrăm atenția către personalitatea fiecărui cursant. Le sugerăm opțiuni de deschideri, din care vor alege fiecare ce se potrivește mai bine, iar la clasă le discutăm pe toate pe rând.

De asemenea, folosim și Google Classroom pentru teme, materiale și feedback-ul studenților”, indică Cristiana.

În ceea ce privește serile de șah de la The Square, la care am luat și eu parte, Cristiana se arată încântată de cum au decurs până acum.

„Pe lângă faptul că oamenii intră într-un flow al jocului de șah și există și emoția competiției, participanții se conectează între ei, socializează, descoperă că au și alte pasiuni în comun, și adesea schimbă contacte.

În jurul șahului se adună oameni faini, așa că ei sunt bucuroși să se cunoască. Serile se încheie adesea cu o ieșire cu participanții în grădina Random Space, la vecinii noștri, locul ideal de continuat conversațiile.”

Un lucru pe care l-am observat și eu când am fost la The Square este că în jurul locului s-a strâns deja o comunitate foarte cool. „Oamenii nu sunt în arhetipul de „tocilar”, așa cum și-ar imagina unele persoane care nu au legătură cu lumea șahului. Sunt oameni cool, cu care este o plăcere să povestești”, spune Cristiana.

Ea mai menționează și că serialul „The Queen’s Gambit” cu siguranță a ajutat ca mai mulți oameni să descopere lumea complexă a șahului și să fie curioși să exploreze acest interes.

„Pentru început, lucrurile merg neașteptat de bine. Unul dintre secretele cheie este ca suntem foarte uniți indiferent de situație și, deși suntem foarte diferiți toți trei în opinii, alegem obiectiv cea mai potrivită soluție pentru clienții noștri”, adaugă Georgiana.

Sfaturi pentru cei care vor să se apuce de șah

Ca o curiozitate personală, o întreb pe Georgiana, cu care am făcut un curs la care am învățat și exersat Apărarea siciliană, ce sfaturi are pentru cei care vor să se perfecționeze.

„Le recomand să înceapă cu cărți de tactică cu nivel gradual, timp de un an jumătate, finaluri de bază și trei partide zilnic pe lichess.org sau chess.com la cel puțin 30 de minute, destinate ulterior analizei antrenorului.

Recomand aplicațiile de șah, desigur, sunt foarte utile, iar tehnologia este binevenită în sporirea materialelor educaționale, însă recomand șah pe tablă obligatoriu, tehnologia nu poate înlocui nivelul de profunzime al acestei experiențe.

Cărțile pe care le recomand cu căldură sunt: cele trei volume de Cooperare Strategică scrise de MI Mircea Pavlov, Learn Chess Tactics de Junn Nunn, toate volumele de tactică ale lui Viktor Vamos și Endgame Manual de Mark Dvoretsky”, îmi indică Georgiana.