Producatorul de chitare Gibson, sub amenintarea falimentului

Compania, care isi are sediul in Nashville (statul american Tennessee), este cunoscuta in special pentru modelele Les Paul. Numeroase staruri precum Keith Richards, Jimmy Page, Eric Clapton, Chuck Berry, Carlos Santana si Slash au folosit acest model de chitare creat de Gibson in 1952.Gibson, cunoscut pe plan international pentru calitatea chitarelor sale la pret destul de ridicat, continua sa inregistreze anual un miliard de dolari cifra de afaceri.Insa compania infiintata in 1902 nu mai face fata in acelasi timp sutelor de milioane de datorii. O suma ar trebui sa fie inapoiata pana pe 23 iulie sub sanctiunea falimentului.Intr-un raport publicat de Nashville Post se arata ca patronul Henry Juszkiewicz a incercat deja de mai multe ori sa iasa din impas. Insa o restructurare a datoriilor si gasirea de investitori in cateva luni nu prea este posibila.Anul trecut, deja agentia de rating Moody's coborase scorul de credit al companiei Gibson pentru o gestionare financiara defectuoasa.Gibson a cumparat din 1990 mai multi fabricanti de instrumente precum lutierii Kramer & Steinberger, percutionistul Slingerland si pianele Baldwin.Cea mai recenta vanzare a uneia dintre marcile sale pentru 6,4 milioane de dolari nu a permis companiei sa scape de probleme.