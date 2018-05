O chitară importantă în cariera lui Bob Dylan a fost vândută cu jumătate de milion de dolari

O chitară emblematică pentru trecerea lui Bob Dylan de la folk la rock s-a vândut sâmbătă cu 495.000 de dolari la o licitaţie dedicată ''legendelor muzicii'', organizată la New York, informează AFP, citată de Agerpres.





Chitara, un Fender Telecaster din 1965 care a aparţinut lui Robbie Robertson, chitarist al lui Bob Dylan, a fost folosită atât de Dylan, cât şi de Eric Clapton şi George Harrison, potrivit casei de licitaţii Julien's Auctions care a organizat vânzarea. Valoarea ei fusese estimată la o sumă cuprinsă între 400.000 şi 600.000 de dolari.





Chitara a marcat trecerea interpretului de la piese folk precum "The Times They Are A-Changin" la perioada electrică şi melodii ca "Like a Rolling Stone".





Printre alte chitare celebre adjudecate sâmbătă se numără primul astfel de instrument electric al lui George Harrison, un Hofner Club 40 vândut cu 430.000 de dolari, dar şi o chitară Fender Telecaster din lemn de trandafir fabricată pentru Elvis Presley în 1968, care a ajuns la un nou proprietar în schimbul sumei de 115.200 de dolari.





La peste 40 de ani după moartea sa, obiectele ''Regelui'' continuă să fie vândute la licitaţii pentru sume importante. O centură a lui Elvis, bogat decorată, pe care artistul a purtat-o în timpul unui concert susţinut în Hawaii în 1972, s-a vândut cu 354.400 de dolari. De asemenea, un inel de diamant în formă de stea, donat de Elvis unei admiratoare în timpul unui concert din 1975, a fost adjudecat cu 100.000 de dolari.