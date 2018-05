Nunta regală dintre Prințul Harry și Meghan Markle a costat circa 32 de milioane de lire sterline, peste cea a lui William și Kate

După ce a purtat, la ceremonia religioasă, o rochie Givenchy, albă, cu mâneci lungi - respectând protocolul -, Meghan Markle a schimbat-o pentru recepţia de seară cu una semnată Stella McCartney, albă, dar fără mâneci. În plus, ea a purtat un inel cu acvamarin care a aparţinut mamei prinţului Harry, prinţesa Diana.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ