„Game of Thrones” mania: Fanii au început să facă recapitularea în așteptarea primului episod de luni

Sezonul 8 din „Game of Thrones” sau, după prescurtarea cel mai des folosită, GOT, revine duminică după aproape doi ani de absență. Pauza care a precedat acest sezon final a șters multe detalii legate de poveste în amintirea spectatorilor. Fanii au umplut internetul cu instrumente utile pentru toate tipurile de uitare legate de dramele din serialul bazat pe romanele lui R.R. Martin.Cei care au nevoie numai de o împrospătare a ultimelor detalii din poveste pot să se descurce cu reluarea ultimului episod din sezonul 7, „The Dragon and the Wolf/ Dragonul și lupul”, episodul de 80 de minute care făcea aluzie la casele Targaryen (Dragonul) şi Stark (Lupul). Mulți îl consideră mai puțin un final de sezon, cât un prolog pentru sezonul 8.Serialul are și mai multe variante de sumar video pentru ultimul sezon. Există inclusiv variante de animație sau rezumate care nu trec de 4 minute, dar și povestiri care durează mai bine de jumătate de oră. Sigur, o soluție ar fi și rezumatele publicate online pentru episoadele din ultimul sezon, dar acesta este chiar un caz în care varianta scrisă nu prea face față, poate și pentru că e vorba de prezentările pe scurt.Cei care au renunțat la vizionare cu mai multe sezoane în urmă sunt sfătuiți să afle încet-încet cine mai e în viață dintre personajele pe care și le amintesc. Ghidurile online disponibile la Polygon, în cinci episoade, la Screen Rant (în 10 episoade) sau Vox par să-și formulat propriul serial în materie de recuperare a acțiunii din GOT.Cine n-a văzut niciun episod din GOT nu are de ce să fie rușinat. Nu mai puțin de 67 de ore ar însuma toate cele 7 sezoane de până acum, astfel că nu prea mai sunt șanse să fie văzute până în momentul premierei. Recapitulările pentru toate evenimentele din serial au între 12 minute, la ScreenCrush, și o oră, la Screen Junkies.În România, primul episod este lansat luni.