VIDEO Posterul unui film SF de categoria B, prezentat la Cannes, arată un cap decapitat care are trăsăturile lui Trump

Posterul unui film de categoria B numit ”Când femeile conduc lumea”, care circulă la Cannes Market, eveniment din cadrul Festivalul Internațional de film, arată o femeie în bikini (un personaj numit Maria Putin), cu două capete decapitate în mâini, unul dintre ele aparținând unui personaj care seamănă cu Trump.

Pe capul personajului apare și o șapcă roșie, similară cu cea purtată de președintele SUA în timpul campaniei electorale din 2016 cu mesajul ”Make America great Again”.

”"Meet the First Lady of the Future with her Heads of State” (Cunoașteți-o pe Prima Doamnă a Viitorului cu Capetele Statului în mâini)

Sheldon Silverstein, scenarist-regizor-producător al filmului, a spus într-un interviu citat de Hollywood Reporter că filmul ar fi o satiră SF care abordează teme socio-politice, dar care face referiri și la mișcarea MeToo și conține povești care comentează masculinitatea toxică. Acesta descrie povestea: ”Donald Trump intră într-o ceartă cu Putin cu privire la cine are penisul mai mare și apoi apasă butonul care dă startul celui De-al Treilea Război Mondial”.