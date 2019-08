Actrița Heather Locklear va fi internată la psihiatrie prin decizie judecătorească

Condamnarea este o veste bună pentru Heather Locklear care risca 120 de zile de închisoare. Actrița ar putea ajunge totuși în spatele gratiilor în cazul în care nu parcurge toate etapele tratamentului timp de o lună, reșatează Mediafax.Apropiații actriței afirmă că Heather are de gând să își asume responsabilitatea pentru ce a făcut și vrea să fie tratată pentru a evita asemenea probleme pe viitor. Heather nu mai are voie să aibă arme, medicamente care nu i-au fost recomandate de medic sau alcool.Judecătorul a stabilit că Heather trebuie să înceapă tratamentul până pe data de 6 septembrie.Heather a fost arestată în februarie și în iunie 2018. În primul incident, actrița era în stare de ebrietate și l-a atacat atât pe prietenul său cât și pe un polițist care a intervenit. În al doilea incident, vedeta a atacat un polițist și un asistent medical în timpul unei intervenții.Heather Locklear are 57 de ani. Nominalizată de şase ori la premiile Globul de Aur, Locklear a devenit celebră după ce a jucat în serialul "Dinasty", în anii '80, după care, în anii '90, a jucat într-un alt serial de succes, "Melrose Place". A fost căsătorită cu muzicenii rock Tommy Lee, din trupa Mötley Crüe, între 1986 și 1993, și Richie Sambora, chitaristul trupei Bon Jovi, între 1994 și 2007.