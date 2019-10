Snoop Dogg dă 50.000 de dolari pe an unui angajat care se ocupă doar cu rularea țigărilor cu marijuana: ”Asta este meseria lui”

Rapperul Snoop Dogg a declarat că plătește un salariu de 40.000 - 50.000 de dolari persoanei care îi rulează țigările cu marijuana, declarându-se mulțumit de munca pe care angajatul său o prestează, potrivit contactmusic.net, preluat de Mediafax.





"Sincronizarea. Acea nemernică sincronizare este impecabilă. Asta este meseria lui, ocupația lui. Când se prezintă, când este întrebat «cu ce te ocupi?», răspunde «sunt un profesionist în rularea țigărilor»", a declarat rapperul pentru emisiunea "The Howard Stern Show", difuzată pe postul de radio american SiriusXM.





Snoop Dogg a declarat, în anul 2012, că fumează aproximativ 81 de joint-uri pe zi.





Actorul de comedie Seth Rogen, prezent în emisiune, a adăugat: "Știe să interpreteze expresia chipului cuiva, atunci când pare că își dorește un joint. Am stat cam 40 de minute spunându-mi «Mă voi uita la băiatul ăsta să văd ce face aici.» În calitate de fumător înrăit de iarbă, mi s-a părut fascinant. Sincer, la cât timp petrec făcându-mi joint-uri, ar trebui să îmi dau toți banii pentru a angaja pe cineva care să le ruleze în locul meu".





Fiind întrebat dacă sunt persoane în compania cărora nu îi place să fumeze, rapperul Snoop Dogg a răspuns afirmativ, explicând că "unii vorbesc al naibii de mult. Seth se bucură de moment, este creativ - nemernicul știe să facă un joint în formă de cruce".





Actorul canadian Seth Rogen și-a lansat, anul acesta, propriul brand de canabis.





Calvin Cordozar Broadus Jr, născut pe 20 octombrie 1971, cunoscut după numele de scenă Snoop Doggy Dogg şi Snoop Dogg, în a cărui discografie se regăsesc albume precum "Tha Doggfather" şi "Malice N Wonderland", şi-a început cariera de rapper la începutul anilor '90, dar s-a implicat şi în actorie, jucând în noua versiune a filmului "Starsky şi Hutch" (2004). Din 1993, când a devenit celebru, Snoop Dogg a vândut peste 20 de milioane de albume în Statele Unite. Printre hiturile sale se numără "Who Am I (What's My Name)?", "Gin and Juice", "Groupie Luv", "From tha Chuuuch to da Palace", "Beautiful", "Drop It Like It's Hot", "That's That Shit" etc. Rapperul american Snoop Dogg a primit o stea pe Walk of Fame din Los Angeles, cu patru zile înainte de a se împlini 25 de ani de la lansarea albumului său de debut, "Doggystyle".