Serie Hotnews (5). Vloggeri din România care fac educație pentru tineri cum nu a făcut-o niciodată televiziunea​

Oameni care țin canale pe YouTube din care să înveți și tu câte ceva

Oameni care-s mai mult vloggeri decât educatori, dar se descurcă bine și la educație

Când vine vorba de vlogging, ca-n viață, lucrurile care atrag atenția sunt cele duse la extrem. Sinucigași filmați în pădure, oameni care ling cactuși sau mănâncă scorțișoară. Și e cumva firesc și evident, chiloțăreala e cea care vinde cel mai bine.Dar există în vlogging și cealaltă latură: educația. Sunt creatori de conținut care doar asta fac sau, din când în când, au câte un video pe-o temă importantă și pe care audiența nu o stăpânește foarte bine. Iar publicul poate rămâne un pic mai informat la final.Poate că-n educație nu-s bani și nu e greu de înțeles de ce. Un sondaj publicat în urmă cu trei ani a arătat că tinerii - elevi, studenți sau absolvenți de facultate - vor lecții despre dezvoltare personală și educație socială, sfaturi de educație sexuală și de educație financiară. Asta în top trei subiecte pe care le-ar vrea, dar la școală nu le-au fost predate.Să zicem că nu-i bine să întrebi oamenii, când ai o listă predefinită, că vor alege mereu cultură, educație, spirit civic, practic activități din sferele înalte. Ține minte sondajul respectiv, că în Statele Unite ale Americii am mai găsit unul. Conform acestuia, generația Z , adică cea care va lua decizii în cam cinci ani, preferă YouTube și Netflix. Consumul de televiziune e la 12% pentru aceștia.Astfel, dacă YouTube și Netflix sunt sursele lor de informare, de ce n-ar avea acolo conținut educativ? Ambele platforme au tras în direcția asta, dar mai important mi se pare că există canale care furnizează conținut educativ. Da, chiar și în România sau create de români. Așa că i-am căutat. Andrei Terbea e probabil canalul care se remarcă cel mai bine. Am scris de el la începutul acestei serii , pentru că e deja într-o ligă aparte: top 10 și are peste două milioane de abonați. El se bazează pe două elemente importante ca să-și țină abonații aproape și ca să câștige unii noi. Videourile sale sunt animații, la care probabil muncește mult, iar prezentarea este în engleză.Totodată, în clipuri are și un personaj - pe el - ca să vorbească despre subiect. Unele dintre teme sunt de ordin general, pe când altele sunt ceva mai nișate, cum ar fi invidia din online și ceartă între alți doi vloggeri. Îți las mai jos un video de văzut indiferent de ce vârstă ai. Atentie, Cad Mere! e un nume care nu te duce cu gândul la nimic. Sau poate la Newton, gravitație și fizică de-acum 600 de ani, cine știe. În orice caz, este cu explicații și acest canal de YouTube. Am căutat ca să văd care-i scopul lui și, ei bine, dacă te-ai gândit la Newton și măr, aia-i legătura. Alex Cozma, care pune și voce clipurilor, vrea să explice viața și lumea într-un mod amuzant și interesant. Și cu aproape 880 mii de abonați, cred că a reușit. De la lucruri uimitoare despre Chuck Norris până la viața pe Marte, acoperă o gamă variată de subiecte. Ca să fiu pe moda trapului, am ales videoul despre Gucci de la el din listă. Masinistul e un canal de YouTube cum nici emisiuni TV nu vezi. De unde într-o vreme o anumită emisiune TV despre mașini miza pe picioarele infinite ale prezentatoarei, Alin Alexandru Ionescu mizează pe faptul divers din industria auto, pe interviuri cu oameni care au mașini spectaculoase sau pe testarea și prezentarea unora noi. Nu-i un canal foarte mare, la aproape 39 mii de abonați, dar e unul dintre (dacă nu singurul) cele mai bune despre mașini și Dacia. Mai jos poți vedea povestea Daciei 2000, limuzina prezidențială de pe vremea lui Ceaușescu. Jimmy Hex a intrat pe YouTube în iunie 2016 și, în trei ani, a ajuns să fie un canal cu peste 820 mii de abonați și o abordare un pic altfel a lucrurilor de tipul „știai că… ?”. Jimmy Hex publică săptămânal ceva nou și abordează cam orice subiect care te-ar scoate dintr-o discuție banală și plictisitoare la bere: de ce chelesc bărbații? unde se duc țânțarii iarna? sau cele mai mici țări din lume. Canalul s-a dus un pic și în zona de travel. Poți afla, de exemplu, de ce aruncăm monede în fântâni, iar dacă ai trecut vreodată prin Roma știi că cineva tot te-a rugat să arunci o monedă în Fontana di Trevi. Uite un exemplu: Fizica cu Cristan Presură e, ei bine, te-ai prins din nume despre ce este acest canal. Cristian Presură e fizician și, de ceva timp, vlogger. Dar a avut tracțiune mai mare anul acesta, când a vorbit despre Pământul plat , a încercat să facă lumină cu fapte din fizică și a avut câteva interviuri.Sigur, poți spune că n-are cea mai bună dicție, cele mai frumoase prezentări și nu-i chiar un vlogger de succes. Dar tot știe mai multă fizică decât mulți dintre noi la un loc și ne poate da câteva răspunsuri. Uite, că tot se discută acum despre computerul cuantic de la Google, el a explicat de ce tot caută companiile să facă așa ceva și ce înseamnă supremația cuantică. JamilaCuisine e modul prin care schimb registrul. Eu știu să fac omletă, să prăjesc ouă separat și să fac cafea. Și cam aici se termină contactul cu bucătăria. Dar Jamila se pricepe ceva mai bine și asta a ajutat-o să facă un canal de YouTube cu aproape 940 mii de abonați și o mulțime de rețete pe care nici nu știu să le scriu, darămite să le fac.De la swiss buttercream până la Shakshuka, poți găsi orice rețetă, care vine la pachet și cu un tutorial video care-ți arată cum s-o faci. Nu știu dacă asta transformă pe cineva într-un chef, dar poți trăi cu speranța câteva zeci de minute. Eu am ales să învăț să fac sarmale. MsAnneGreen e, de fapt, Anne Marie Chelaru și în urmă cu ceva timp a intrat pe YouTube cu Vlogul de Marți. În descrierea canalului ei care a ajuns la aproape 420 mii de abonați ea spune că face EduTainment. Și face și educația de care ziceam mai sus strecurată printre celelalte vloguri despre ce mai face, ce mai testează - brânză cu mucegai, de exemplu - și pe unde ajunge.Dar s-a băgat într-un subiect extrem de spinos în România din prezent: educația sexuală. A vorbit cu lejeritate, pentru tineri și nu numai, despre minciuni în cazul prezervativelor, despre LGBT+ și poziții sexuale. Și, la o adică, dacă școala nu le vorbește tinerilor, cineva trebuie s-o facă, nu? Aruncă o privire și pe ce face Adriana Radu la SEXUL vs BARZA , ca să vezi ce ar vrea tinerii să fle despre sex.De la Anne Marie am ales un clip pentru fete și băieți. Coțofan e canalul de YouTube al lui Sebastian Coțofană, în general realizator de matinal radio și în particular, pe ce mă interesează pe mine, critic de muzici noi. El pune pe canalul cu peste 274 mii de abonați clipuri denumite „Poliția muzicii” și, cel mai des, identifică melodii și clipuri șterpelite de la alți oameni din industrie.Sigur, mai face și mișto de fiica Andreei Esca, dacă e cazul, sau de „abi talent”. Depinde de săptămână, depinde de material, dar, în principiu, ia muzica pe care o tot auzi revărsată din radio și din trending și-o analizează ca să vadă ce-i cu ea. Apoi spune mai departe și altora. Și nu, nu critică doar manele sau muzică etno, ci s-a dus și către alte vedete. Ai un exemplu mai jos. Mircea Bravo este tipul care a făcut un spot nebun înainte de alegerile europarlamentare . A fost încercarea lui de a-i face pe cei mai tineri să voteze, că poate o fi bine cu votul. Clipul a fost un viral, după toate normele, și l-a scos un pic mai mult din bula lui de internet. Canalul său de YouTube are aproape 624 mii de abonați și e pe YouTube din 2013.Pe lângă scenete date online, el are și niște clipuri în care vine cu sfaturi pentru cei care îl urmăresc. A vorbit, într-unul dintre clipuri, cum a renunțat la avocatură și-a luat-o pe drumul producției de videouri care nu-s banale și seci. A dat și sfaturi de-o vacanță ideală, dar și prin ce-a trecut când s-a dus în Singapore. Și-a recomandat 10 cărți. Andreea Balaban are un canal cu aproape 350 mii de abonați și, la o primă vedere, ai zice că-i tare pe beauty. Iar acest domeniu, al frumuseții, e extrem de exploatat acum, de la vedete care-ți vând cremă anti-celulită pe Instagram până la stiliști care patronează conturi mari cu tot felul de sfaturi. Andreea, pe de altă parte, s-a băgat în lumea asta și i-a dat o formă un pic mai umană. Poate nu-i singura, dar ea s-a remarcat mai mult.Dă sfaturi despre haine potrivite femeilor înalte, cum a arătat corpul perfect de-a lungul timpului (să nu crezi că ești defect) și, dacă tot suntem în plină eră a veganismului, ea a trecut printr-o dietă de 90 de zile. A explicat într-un video Toate canalele de mai sus nu sunt toate care fac educație în România. Totodată, nu știu cât de ofertant e domeniul, dacă merită să investești resurse în zona asta. Sper însă să găsești câteva fapte, câteva detalii, unul - două videouri din care ai învățat mai mult decât dintr-o emisiune TV. Când te gândești că foarte mulți tineri stau pe net, gândește-te că pot ajunge și la astfel de clipuri.Eu văd lucrurile și într-o altă lumină: cum ar fi dacă profesorii sau sistemul educațional s-ar inspira din modul ăsta de-a face lucruri? Măcar geografia, de exemplu, ar fi mai ușor de parcurs. Sau chimia. Sau fizica. În fine, după cum vezi, vloggingul e ca orice altceva: o poți face cu chiloțăreală sau o poți face cu ceva mai demn și mai util.Va urma. În fiecare săptămână, Hotnews.ro va publica un articol despre lumea vloggerilor din România și despre efectele acestei lumi fascinante asupra tinerilor.