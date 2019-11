James Bond trece în spatele camerelor de filmat. Daniel Craig ar putea regiza următoarea serie

Ultimul film din franciza 007 care îl are drept protagonist tot pe actorul Daniel Craig, "No Time To Die", regizat de americanul Cary Joji Fukunaga, va fi lansat pe marile ecrane pe 8 aprilie 2020.

Însă Barbara Broccoli, producătoarea francizei, își dorește ca acesta să treacă în spatele camerei de filmat la următorul lungmetraj.Craig s-a implicat creativ din ce în ce mai mult în filmele Bond, el fiind cel care a angajat-o pe scenarista serialului "Fleabag" Phoebe Waller-Bridge pentru a colabora la scrierea scenariului pentru "No Time To Die"."A angajat-o pe Phoebe și s-a implicat mult în toate aspectele filmului, de la scenariu la dezvoltarea personajelor", a declarat o sursă.Actorul în vârstă de 51 de ani a apărut pentru prima dată în rolul lui James Bond în pelicula "Casino Royale", din anul 2006. În 2008, a fost lansată pelicula "007: Partea lui de consolare/ Quantum of Solace". Au urmat filmele regizate de Sam Mendes care au obținut cele mai mari încasări din toată franciza: "Skyfall", din 2012, a generat 1,1 miliarde de dolari la nivel global, iar filmul din 2015 "Spectre" - 880,7 milioane de dolari.