Primarul din Manchester îl critică pe Eminem din cauza unor versuri referitoare la atacul terorist din 2017

​Rapperul a lansat vineri un nou album intitulat „Music to be Murdered By”. În una dintre piese, Eminem cântă următorul vers: „Contemplez să urlu «bombe în depărtare» în timpul jocului de parcă aș fi afară, așteptând la un concert al Arianei Grande”. Versul este urmat de sunetul unei explozii și Eminem continuă să cânte despre atacuri sinucigașe și terorism.Eminem face referire la incidentul din 22 mai 2017, când un atacator sinucigaș a detonat un dispozitiv exploziv la un concert Ariana Grande din Manchester Arena, ucigând 23 de persoane și rănind sute.Primarul a comentat următoarele: „Nu era nevoie de astfel de versuri jignitoare care aduc după ele o profundă lipsă de respect la adresa familiilor și oamenilor care au fost afectați.”Și fanii Arianei Grande au criticat online versurile lui Eminem.„Music to be Murdered By” este al 11-lea album al rapper-ului, cel dinainte- intitulat Kamikaze, fiind lansat în 2018.