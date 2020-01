​Bill Murray a anunțat oficial că va reveni în noua peliculă ”Vânătorii de fantome/ Ghostbusters”

Bill Murray in Ghostbusters

„Vânătorii de fantome: Moștenirea/ Ghostbusters: Afterlife” va avea premiera în luna iulie. Dupa ce se mută într-un orăsel liniștit, o mamă și cei doi copii ai săi află că au o strânsă legătură cu echipa originală Ghostbusters și încearcă să înțeleagă moștenirea lăsată în urmă de bunicul familiei.







Prima peliculă „Ghostbusters” a avut premiera în 1984, când a rămas pe primul loc în box office pentru șapte săptămâni la rând. A fost comedia cu cel mai mare succes de casă în anii ´80, adunând în total echivalentul a 641 de milioane de dolari din cinematografe. Continuarea poveștii, „Ghostbusters II”, lansată în 1989, nu a mai avut același succes, iar în 2016 Paul Feig a regizat o prelucrare a poveștii cu o distribuție în principal feminină. Filmul din 1984 a fost considerat una dintre cele mai bune comedii lansate, votat de Hollywood Reporter în topul 100 al celor mai bune filme. Este considerat modelul peliculelor care au adus pe ecran întâlniri între comedie și SF ori alte genuri specifice, precum ”Men in Black”, ”Evolution” sau ”Pixels”.

Fanii peliculei „Vânătorii de fantome/ Ghostbusters” au aflat că membrii distribuției care a adus pe ecrane povestea în 1984 se regăsesc pe genericul celui de-al patrulea film din serie.Jason Reitman, fiul regizorului de la pelicula inițială, Ivan Reitman, va regiza producția în care vor mai juca Finn Wolfhard, Carrie Coon și Paul Rudd.Bill Murray, care a jucat ultima dată rolul lui Venkman pentru a doua peliculă din serie, în 1989, a anunțat că va relua personajul și pentru „Vânătorii de fantome: Moștenirea/ Ghostbusters: Afterlife”.Murray a jucat și în producția din 2016, a treia din serie, regizată de Paul Feig, în care protagonistele erau femei, dar a interpretat un alt rol decât cel al lui Venkman.Actorul a dat vestea într-un interviu pentru Vanity Fair: „Scenariul este bun. Are multă emoție. Are multe lucruri legate de familie și replici foarte interesante. O să meargă”.Și cei care au jucat alături de Murray în primele filme din serie, Dan Aykroyd și Ernie Hudson, vor reveni cu rolurile Dr Ray Stanz și Winston Zeddemore.Actorul Harold Ramis, care îl juca pe Dr Egon Spengler, a murit în 2014.„Ne lipsește o persoană”, a comentat Murray. „Asta-i înțelegerea - și asta-i povestea pe care o s-o spunem, e povestea pe care ne-au scris-o”.