Lungmetrajul "Toy Story 4" a fost premiat cu Oscar pentru animaţie

"Toy Story 4" a primit premiul pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, potrivit Mediafax.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate filmele "How To Train Your Dragon: The Hiden World", "I lost my body", "Klaus" şi "Missing link".

"Toy Story 4", de Josh Cooley, a primit cele mai multe premii pentru animaţie în acest sezon, dar niciodată o franciză nu a câștigat Oscarul de două ori, iar aceasta a primit deja un astfel de trofeu pentru partea a treia, lansată în 2010.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj animat a revenit producţiei "Spider-Man: Into the Spiderverse".