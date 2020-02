Bong Joon-ho a primit premiul Oscar pentru regie, pentru "Parasite", la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La premiul Oscar pentru cel mai bun regizor au mai fost nominalizaţi Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood").

"Parasite" a mai primit premiile Oscar pentru cel mai bun scenariu original şi cel mai bun film internaţional.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun regizor l-a primit Alfonso Cuaron, pentru "Roma", potrivit Mediafax.