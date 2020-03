VIDEO „The Undoing”: HBO a anunțat data premierei unei serii scurte care vă va da fiori, cu Nicole Kidman și Hugh Grant

Pentru producția cu cei doi actori celebri, „The Undoing”, HBO a lansat trailerul și a anunțat că pe 10 mai va avea loc premiera seriei scurte create de David E. Kelley și regizate de Susanne Bier, câștigătoare a premiilor Emmy, Oscar și Golden Globe.Serialul cu șase episoade este inspirat de cartea „You Should Have Known” de Jean Hanff Korelitz. Acțiunea o are în centru pe Grace Sachs (Kidman), care-și trăiește viața pe care și-a dorit-o. Este o terapeută de succes, un soț devotat (Grant) și un fiu tânăr (Noah Jupe), care urmează cursurile unei școli private de elită din New York City. Peste noapte, un abis se cască în viața ei: o moarte violentă, un soț dispărut și, în locul unui bărbat pe care Grace credea că-l cunoaște, doar o înlănțuire de revelații teribile. Depășită și aflată în pragul declanșării unui dezastru public, Grace trebuie să-și distrugă o viață și să creeze alta pentru ea și copilul ei.Printre actori se mai numără Donald Sutherland, Edgar Ramirez, Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni și Sofie Gråbøl. ( Deadline