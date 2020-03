De văzut în izolare: unele din cele mai bune (dar subapreciate) filme Sci-Fi și de acțiune disponibile pe Netflix în România

Blade Runner: The Final Cut

Snowpiercer

Jupiter Ascending

Wheelman

Edge of Tomorrow

The Night Comes For Us

Dacă sunteți obligat să stați acasă din motivele cunoscute, Netflix este o resursă vastă pentru destindere și alungare a gândurilor rele. Desigur, dimensiunea „bibliotecii” face din selecție un chin. Iar recomandările pe care le face Netflix cu insistență corespund prea rar gusturilor noastre. Mai jos veți primi o mână de ajutor. Dacă vă interesează un film cu buget mare, un thriller de atmosferă sau acțiune dezlănțuită, urmează unele recomandări.Sunt multe motive pentru care Blade Runner din 1982 a căpătat o aură mistică pentru iubitorii de sci-fi: atmosfera, jocul actorilor, muzica originală; chiar și reputația lui de film (cu buget mare la vremea lui) primit cu răceală de public și critici, dar devenit un reper al genului în anii care au urmat. Aceste istorii sunt aproape la fel de interesante ca și acțiunea în sine și totul a culminat acum câțiva ani cu Final Cut al regizorului Ridley Scott. Această versiune reține mult din cea inițială – un vânător numit Deckard care primește sarcina de a anihila un grup de replicanți periculoși în timp ce se îndrăgostește de o femeie misterioasă – și păstrează controlul artistic al lui Scott într-o manieră imposibilă pentru montajul original.Regizorul Bong Joon Ho a repurtat o victorie imensă la Oscarurile din acest an cu filmul Parasite, iar cinefilii de pretutuindeni au început să caute și alte filme ale sale: Snowpiercer poate fi o soluție de primă mână. Ca și Parasite, este o sumbră satiră de clasă, dar spre deosebire de el este proiectată în științifico-fantastic. Este povestea unui tren care îi poartă pe ultimii oameni în viață în ocoluri nesfârșite ale Pământului înghețat de un cataclism. Cu performanțe extraordinare ale lui Chris Evans, John Hurt și Tilda Swinton, filmul povestește evoluția unei mișcări de rezistență menite să preia controlul trenului de la clasa de vârf care-l conduce.Chiar dacă n-ar mai fi făcut vreun alt film, frații Wachowski tot ar fi rămas în istoria genului Sci-Fi prin extraordinarul The Matrix, dar una din marile lor plăceri a fost să se rupă de forța și influența dobândite prin acel film și urmările sale. Le-ar fi fost ușor să facă filme predictibile și să toarne blockbuster după blockbuster, dar au ales să continue cu unele ciudate, care sunt o încântare și pentru cei obișnuiți cu alt gen. Jupiter Ascending este versiunea lor de Space Opera, o aventură sci-fi care combină tehnologii teribile cu o confruntare dinastică milenară. Este un film care mustește de ambiție în fiecare cadru, în care realizatori talentați se decid să-și urmeze sensibilitățile chiar dacă o mare parte din public nu le digeră. Pentru cei care o fac cu Jupiter Ascending este însă ceva foarte special.Pentru Frank Grillo, drumul spre succesul cinematografic este pavat cu roluri secundare de tip dur. Dar în Wheelman, fălcile sale strânse și ochii lui pătrunzători sunt în centru tot timpul și Grillo comandă ecranul în rolul unui fost deținut eliberat condiționat care devine șoferul de fugă al unor răufăcători și este trădat pe parcurs. Regizorul Jeremy Rush a croit întreg filmul pe măsura lui și dă o nouă perspectivă zdrobirilor de mașini, bătăilor cu pumnii și seriilor de mitralieră pe care le-am mai văzut de milioane de ori.Dacă ne-ați fi spus acum câțiva ani că vom lista un sci-fi cu Tom Cruise și făcut de un guru ca Doug Liman drept „subapreciat”, am fi zis că nu sunteți zdraveni. Iată-ne la jumătate de deceniu de la lansare, încă întrebându-ne de ce unii oameni au dormit la un film inteligent și plin de acțiune, iar alții au și uitat de el. Poate că suntem și noi rămași în bucla temporală „trăiește, mori, repetă” care constituie și reperul lui Edge Of Tomorrow – despre un soldat ucis repetat în asaltul unor extratereștri doar pentru a fi aruncat din nou în acțiune. Dacă-l veți revedea, poate că și Emily Blunt ca războinică vă va face să-l reconsiderați drept un clasic al genului.Cum Netflix rulează tot felul de filme cu o frecvență febrilă și fără o strategie clară de promovare, punem pariu că drama intensă și brutală cu gangsteri a lui Tim Tjahjanto, The Night Comes For Us, se numără printre cele pe care le-ați trecut cu vederea. În centrul acțiunii este un fost stâlp al Triadei numit Ito care participă la măcelărirea unui întreg sat pentru faptele câtorva hoți și la executarea unei tinere. Urmează un lanț de evenimente care de care mai sângeroase – oase sunt rupte, membre sunt retezate, trupuri sunt incendiate sau explodate în bucățele. Tjahjanto urmărește fiecare moment cumplit cu o grandoare de balet și reușește cumva să redea o poveste omenească de ispășire cu toată gloria ei inefabilă.