Cântăreața Selena Gomez a dezvăluit într-o discuție cu Miley Cyrus boala de care suferă

Actriţa şi cântăreaţa Selena Gomez a dezvăluit, în timpul unei discuţii online cu Miley Cyrus, că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară, scrie The Hollywood Reporter.





Gomez a discutat diagnosticul pentru prima dată vineri seară, în timpul serialului „Bright Minded” al lui Cyrus de pe Instagram.



Aproximativ 180.000 de oameni au urmărit discuţia lor de 20 de minute despre sănătatea mintală.



Selena Gomez a anunţat la începutul acestei săptămâni că a făcut o donaţie Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles, unde a fost supusă unui transplant renal în urmă cu trei ani şi diagnosticată cu lupus.



La finalul anului 2018, presa americană a scris că actriţa s-a internat într-un centru pentru a primi îngrijiri pentru o afecţiune psihică.



„Recent, am fost la unul dintre cele mai bune spitale psihiatrice din America, McClean, şi am discutat că după ce am trecut prin tot felul de lucruri, am realizat că sunt bipolară”, i-a spus Gomez lui Cyrus. „Am aflat mai multe informaţii şi chiar mă ajută. Nu mă sperie, odată ce ştiu despre ce e vorba”.



Actriţa în vârstă de 27 de ani a continuat: „Cred că oamenii se tem de asta, nu-i aşa? Am văzut asta şi în familia mea. Sunt din Texas, nu este cunoscut că aici se discută despre sănătatea mintală. Trebuie să pari grozav. (...) Când în sfârşit am spus ce voiam să spun, am vrut să ştiu totul despre asta. Şi mi-a spulberat teama”.



La începutul acestui an, Selena Gomez a lansat al treilea album de studio, „Rare”, care a debutat pe primul loc în topul Billboard 200.



Selena Gomez, născută pe 22 iulie 1992, în Texas, a devenit celebră încă din adolescenţă, când a jucat în serialul „Wizards of Waverly Place” (2007 - 2012), difuzat de Disney Channel.







La sfârşitul lunii august 2016, a anunţat că va lua o pauză în carieră pe termen nedefinit, pentru a-şi reveni după o perioadă dificilă, marcată de atacuri de panică şi depresie, ce ar putea fi efectele secundare ale maladiei lupus cu care a fost diagnosticată în 2014.







Artista a anulat, de asemenea, jumătate din turneul ei „Stars Dance”, în 2014, după acel diagnostic. A mai lansat albumele de studio - „Stars Dance” (2013) şi „Revival” (2015).



Recent, a jucat în regia unora ca Woody Allen („A Rainy Day in New York”) şi Jim Jarmusch („The Dead Don't Die”) şi a anunţat lansarea unei linii de produse cosmetice, transmite News.ro.