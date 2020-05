Ce personaj și-ar dori să interpreteze Robert De Niro din perioada pandemiei - Actorul l-a numit idiot pe Donald Trump

Actorul Robert De Niro a declarat într-o intervenţie la emisiunea „The Late Show” a lui Stephen Colbert că ar vrea să joace rolul lui Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, într-un film despre pandemie.





De Niro a vorbit în emisiune despre activităţile lui în timpul perioadei de izolare şi nu a ratat ocazia de a critica răspunsul autorităţilor americane cu privire la epidemia din ţară, relatează The Hollywood Reporter.



Cum și-a petrecut timpul în izolare

Întrebat cum anume și-a petrecut timpul în această perioadă, actorul a răspuns: „Am citit scenarii, am vorbit la telefon, am făcut exerciţii fizice, am încercat să rămân în viaţă”.

Ar vrea să joace rolul lui Andrew Cuomo

În eventualitatea în care ar fi realizat un film despre această pandemie, lucru foarte posibil, De Niro a mărturisit că ar fi o singură personalitate pe care i-ar plăcea să o portretizeze: Andrew Cuomo. „El face ceea ce ar trebui să facă un preşedinte”.





„L-aţi vedea pe Cuomo preşedinte?”, a întrebat Colbert. „Da, l-aş vedea”. Actorul a spus că speră ca Joe Biden să câştige alegerile prezidenţiale de anul acesta, dar că Andrew Cuomo „face o treabă foarte bună”.



El a mai afirmat că epidemia este „o tragedie naţională” şi şi-a exprimat dezamăgirea faţă de acţiunile actualei administraţii americane în încercarea de a controla răspândirea coronavirusului. „Pandemii au mai fost în lume şi oamenii le-au supravieţuit”.

