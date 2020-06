FOTO Cum arată Agnieszka Radwanska la un an și jumătate după retragerea din tenis

View this post on Instagram

Kto uwielbia lody?\uD83D\uDE01\uD83C\uDF66#lodynaturalne #pistacjowe #slonykarmel #najlepiejsmakujawciazy #wiosna #slodkiekalorie Who loves ice cream?\uD83D\uDE01\uD83C\uDF66 #naturalicecream #pistachio #saltedcaramel #bestwhenpregnant #spring #sweetcalories