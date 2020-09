Alberto Barbera, director festival: Veneția nu ar fi „acceptat niciodată să facă un festival virtual”

Nu am putut să nu facem festivalul, a trebuit să ne întoarcem la un festival fizic față în față. Nu am fi fost niciodată de acord să avem un festival virtual, ceea ce mi se pare o contradicție în sine. Un festival se împarte în același loc între oameni care se reunesc pentru a experimenta vizionarea unui film în cinematografe. Și toate acestea implică prezența la un festival.După atâtea luni de izolare și închidere, trebuie să găsim curajul de a redeschide cinematografele, de a începe să producem filme din nou, de a produce produse bune pentru a convinge publicul că este timpul să iasăi din casele lor. Este suficient să o facem în deplină siguranță, respectând toate măsurile de precauție așa cum vom face aici la Veneția în următoarele zile. Ne-am saturat de streaming de filme, ne lipsește experiența cinematografică și este timpul să repornim.Trei sferturi dintre regizori și actori invitați vor fi prezenți fizic la Veneția. Ei provin din întreaga lume: din China, Statele Unite, India, deci din țări care sunt încă practic închise ... Acesta este, de asemenea, un semn al dorinței de a ieși, de a reporni, de a trimite un mesaj de optimism. : ne-am saturat de izolare, trebuie să reluăm.Hollywood-ul este încă blocat. Protocoalele de securitate sunt foarte rigide, niciun regizor sau actor nu are voie să călătorească și să promoveze filme. În plus, cea mai mare parte a filmelor americane și-au amânat data lansării.