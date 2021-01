Un nou scandal în care este implicat Ilie Năstase - Soția Ioana îl acuză că a bătut-o: "E important că am ieșit teafără pe ușă"

Ioana Năstase Simion (45 de ani) a povestit presei că a fost bătută de actualul soț, Ilie Năstase, și că se bucură că a scăpat teafără pe ușă. "Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni".





Căsnicia dintre Ilie Năstase (74 de ani) și Ioana Năstase Simion nu se află pe cele mai bune culmi.







Ioana a povestit jurnaliștilor de la Prosport ultima pățanie din viața ei, una care a marcat-o. Evenimentele au avut loc vineri seara, după ce femeia s-a întors de la munte.



"E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni" - Ioana Năstase.





E în stare de șoc





"Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Niciodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare" - Ioana Năstase pentru Prosport.





Nu știe încă dacă va divorța







"Nu am 20 de ani să gândesc în 5 minute ce voi face mâine, dacă voi divorța sau nu. Dar mă voi gândi foarte bine, am un băiat de care vreau să mă bucur. Nu vreau să stau cu teamă că mi se poate întâmpla ceva rău. Eu abia venisem de la munte, am servit masa împreună, totul era ok. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă" - Ioana Năstase.





Agresată nu doar verbal





"Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc… Nu mă așteptam să se afle la presă, dar nici nu pot să nu răspund, că ar fi urât din partea mea. Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele…", a adăugat Ioana Năstase.





Ce declara Ilie în urmă cu doar câteva săptămâni



"Ea mi-a povestit că n-a avut șansa și posibilitatea să se căsătorească îmbrăcată în mireasă. Atunci eu i-am spus «dacă vrei, știu că vrei să divorțezi, dar înainte de asta vreau să te fac mireasă». Așa am cucerit-o și am rămas împreună. Dorința ei asta a fost, mi-o spusese de mai multe ori"- Ilie Năstase.





De-a lungul timpului, Ilie Năstase a fost căsătorit de cinci ori. Cu Dominique Grazia (1972), Alexandra King (1984), Amalia Teodorescu (2004), Brigitte Sfăt (2013) și Ioana Simion.





