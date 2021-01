VIDEO Ceremonie de învestitură în SUA: J-Lo introduce limba spaniolă la depunerea jurământului de către noul preşedinte

"O naţiune, sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate şi justiţie pentru toţi", a spus J-Lo, care a interpretat cântecul "This Land Is Your Land" compus de Woody Guthrie şi devenit un imn naţional, patriotic şi antifascist.









J-Lo, care a introdus în premieră limba spaniolă la o ceremonie de învestitură a unui preşedinte american, a venit împreună cu soţul ei, fostul jucător de baseball Alex Rodriguez, de origine dominicană, potrivit Jennifer Lopez, newyorkeză de origine portoricană, a fost una dintre artistele invitate la ceremonie de învestitură a lui Joe Biden, care cu puţin înainte de miezul zilei a depus jurământul pe scările din faţa Capitoliului din Washington, devenind cel de-al 46-lea preşedinte al SUA.J-Lo, care a introdus în premieră limba spaniolă la o ceremonie de învestitură a unui preşedinte american, a venit împreună cu soţul ei, fostul jucător de baseball Alex Rodriguez, de origine dominicană, potrivit Agerpres





Cântăreaţa şi actriţa Jennifer Lopez (J-Lo) a introdus limba spaniolă la ceremonia de învestitură a noului preşedinte al SUA, Joe Biden, pronunţând ultimele versuri ale cântecului "This Land Is Your Land" în spaniolă, relatează EFE.