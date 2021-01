Fanii „The Simpsons” spun că serialul animat a prezis depunerea jurământului de către Kamala Harris

Yeah, everything that ever will be has already been on “The Simpsons”. But this is a bit on the nose. pic.twitter.com/SOHKyIzHjn — Phil Hagen (@PhilHagen) January 21, 2021

Today is the only day you can tweet this pic.twitter.com/SrJFPxqjUW — rainygay (@rainygay1) January 20, 2021

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it \uD83D\uDE01 pic.twitter.com/82yTgsu09o — the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021

With Tom Hanks hosting tonight’s primetime inauguration special it’s time to remind everyone that The Simpsons never misses. pic.twitter.com/Eav0RuSpTQ — Justin St. Onge (@jstonge32) January 20, 2021

Aceasta a ales pentru ceremonia de inaugurare o rochie violet de Cristopher John Roger, un tânăr designer afro-american din Louisiana, vestimentația fiind completată cu un colier de perle de Wilfredo Rosado, un designer din Puerto Rico, potrivit Vogue Fanii „The Simpsons” și-au amintit că într-un episod intitulat „Bart to the Future” (Bart în viitor) difuzat în 2000, o Lisa Simpson adultă este înfățișată drept următor președinte al Statelor Unite și pare să poarte o vestimentație aproape identică.„Da, tot ce se va întâmpla vreodată a fost deja în 'The Simpsons'. Dar asta e un pic prea pe față”, a scris pe Twitter Phil Hagen.Mai mult, în episodul respectiv Lisa Simpson este aleasă în urma unui mandat de un an dezastruos al magnatului imobiliar Donald Trump.„Kamala Harris chiar e Lisa Simpson și sunt cu totul pentru asta”, a notat o altă persoană pe Twitter.Din păcate vestimentația Kamalei Harris nu a fost o referință la desenele animate, potrivit experților.Anneta Konstantiniedes, jurnalista pentru lifestyle a Insider, afirmă că violetul este considerată o culoare a bipartizanatului în Washington D.C., o combinație între roșul republicanilor și albastrul asociat cu democrații.Consultantul de modă al BBC Laura Rothman a spus la rândul ei că rochia a fost un omagiu adus mișcării sufragetelor, violetul fiind una din principalele culori ale activistelor pentru dreptul de vot al femeilor.Însă similitudinile bizare cu „Simpsons” nu s-au oprit aici.Actorul Tom Hanks a fost miercuri seara prezentatorul unei emisiuni televizate despre ceremonia de inaugurare. Iar fanii au observat că legendarul actor a prezentat un eveniment foarte similar într-un alt episod al „The Simpsons”.