Ceremonia Oscarurilor va fi filmată în direct din diferite locații, inclusiv de la Hollywood

În ciuda epidemiei Covid-19 care încă restricționează zona Los Angeles, „Academia este hotărâtă să prezinte o ceremonie a Oscarului ca niciodată, subliniind în același timp nevoia de a respecta sănătatea publică și siguranța tuturor participanților”, spune un purtător de cuvânt al Academiei Cinema Arts and Sciences, care prezintă prestigioasele statuete de aur.„Pentru a crea spectacolul live pe care audiența noastră globală dorește să îl vadă în timp ce se adaptează la constrângerile pandemiei, ceremonia va fi transmisă în direct din mai multe locații, inclusiv simbolicul Dolby Theatre” care găzduiește în mod tradițional Oscarurile din inima Hollywoodului, adaugă într-un comunicat trimis AFP.Academia nu a dat mai multe detalii în această etapă cu privire la ceremonia sau distribuirea locurilor pentru această ediție a 93-a, punctul culminant al unui sezon de premii cinematografice afectat de criza sănătății, între închiderea cinematografelor și amânarea mai multor producții mari.Nu este prima dată când ceremonia Oscar se desfășoară simultan în mai multe locații. În anii 1950, difuzarea s-a făcut din Los Angeles și New York.Aceasta este formula aleasă anul acesta de organizatorii Globurilor de Aur pentru ceremonia de premiere, pe 28 februarie.Chiar dacă publicul scade puțin mai mult în fiecare an, cu un minim istoric de 23,6 milioane de telespectatori anul trecut în Statele Unite, premiile Academiei au rămas în mod tradițional unul dintre cele mai urmărite evenimente din țară, depășit doar de finala campionatul de fotbal american.Anul acesta, spectacolul a fost încredințat lui Steven Soderbergh, regizorul filmului vizionar „Contagion”