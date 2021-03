Prințul Harry și Meghan Markle nu s-au căsătorit cu 3 zile înainte de nunta oficială, cum au susținut în timpul interviului acordat lui Oprah - document oficial

Afirmația a atras imediat suspiciuni întrucât oficierea unei căsătorii în Marea Britanie are nevoie de cel puțin doi martori care să semneze certificatul de căsătorie.Ziarul britanic The Sun a obținut documentul după ce a plătit 42 de lire sterline oficiului britanic care ține evidența actelor civile, certificatul confirmând că Harry și Markle au fost într-adevăr căsătoriți oficial la ceremonia publică din 19 mai.Stephen Borton, un fost oficial care a ajutat la redactarea documentului a declarat pentru The Sun că Meghan este „evident confuză” cu privire la căsătorie.„Îmi pare rău dar Meghan este evident confuză sau clar dezinformată. Ei nu s-au căsătorit cu trei zile mai devreme în fața Arhiepiscopului de Canterbury. Licența specială la redactarea căreia am contribuit le-a permis să se căsătorească la capela St. George din Windsor și ce s-a întâmplat acolo în 19 mai 2018 a fost văzut de milioane de persoane din întreaga lume a fost nunta oficială recunoscută de Biserica Anglicană și lege”, a afirmat Borton.Certificatul de căsătorie în care Harry este trecut drept „celibatar” și „prinț al Regatului Unit” la ocupație și Meghan „divorțată” și „actriță”, este semnat de prințul Charles, tatăl lui Harry, și Doria Ragland, mama lui Meghan, ca martori.Biroul arhiepiscopului de Canterbury a refuzat să comenteze știrea.Însă Mark Edwards, un preot din Newcastle, a relatat săptămâna trecută că a sunat la birou și i s-a spus că afirmația potrivit căreia cuplul s-ar fi căsătorit cu trei zile înaintea ceremoniei oficiale ar putea fi o neînțelegere rezultată din faptul că „Meghan este o americană”.Edwards a povestit pentru The Chronicle că a contactat biroul arhiepiscopului Justin Welby pentru a „obține niște clarificări” asupra subiectului după ce a fost asaltat cu cereri de a oficia căsătorii în aer liber, lucru pe care nu îl poate face deoarece legea dictează că nunțile Bisericii Anglicane trebuie oficiate într-un „lăcaș de cult certificat”.Preotul a relatat că persoana cu care a discutat i-a spus că „[Arhiepiscopul Justin] a avut o conversație privată cu cuplul în grădină despre nuntă dar te pot asigura că nicio nuntă nu a avut loc până la evenimentul televizat național”.