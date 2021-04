Personajul lui Regé-Jean Page din "Bridgerton" nu va mai apărea în sezonul al doilea al serialului

Netflix şi compania Shondaland au anunţat vineri că personajul starului Regé-Jean Page nu va mai apărea în al doilea sezon al serialului "Bridgerton", scrie Variety.

Conform modei din "Bridgerton", informaţia a fost anunţată de Lady Whistledown, potrivit News.ro.

"Dragi cititori, în timp ce toate privirile sunt îndreptate către căutările Lordului Anthony Bridgerton pentru a găsi o vicontesă, îi spunem adio lui Regé-Jean Page, care l-a interpretat atât de triumfător pe Ducele de Hastings", se arată în mesaj.

"Cu toţii îi vom simţi lipsa lui Simon pe ecran, dar va face întotdeauna parte din familia Bridgerton. Daphne va rămâne o soţie şi o soră devotată, ajutându-şi fratele în sezonul următor - cu mai multe intrigi şi poveşti de dragoste decât vor putea suporta cititorii mei".

Vor fi referiri la personajul lui Page deşi acesta nu va mai apărea în serial. Daphne va continua să facă parte din serial, a confirmat Lady Whistedown.

Filmările la cel de-al doilea sezon al serialului de succes "Bridgerton", produs de Netflix, au început la Londra, au dezvăluit pe reţelele de socializare două staruri, Luke Newton (Colin Bridgerton) şi Luke Thompson (Benedict Bridgerton).

Noul sezon este inspirat de "The Viscount Who Loved Me", al doilea volum scris de Julia Quinn. După povestea de dragoste dintre Daphne Bridgerton şi Simon Bassett, serialul se va axa pe cea a lui Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), care îşi caută soţie.

Primul sezon al serialului "Bridgerton", conceput pentru Netflix de Shonda Rhimes, creatoarea "Grey's Anatomy", a avut o lansare reuşită. Potrivit platformei de streaming, 82 de milioane de conturi din lume au privit "cel puţin 2 minute" din serial în 28 de zile de la lansarea online, porivit News.ro.