Celebrul balerin Serghei Polunin, în premieră în România ca invitat la Festivalul TIFF 2021

El va fi prezent joi, 29 iulie, de la ora 20:30, la Castelul Bánffy din Bonţida, în cadrul unui eveniment special: „Sergei Polunin Up, Close and Personal”.Cu o zi înainte, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj, celebrul dansator va discuta cu publicul după proiecţia documentarului „Dancer” (r. Steven Cantor), o incursiune emoţionantă în viaţa sa tumultuoasă.Biletele pentru cele două evenimente au fost puse în vânzare pe tiff.eventbook.ro.Serghei Polunin va susţine şi un masterclass la TIFF, detaliile urmând a fi anunţate în curând. Născut în 1989 în Ucraina, Sergei Polunin a devenit, la vârsta de 19 ani, cel mai tânăr prim-balerin din istoria London Royal Ballet.Apreciat pentru geniul artistic, tehnica fenomenală şi prezenţa scenică hipnotizantă, artistul s-a remarcat pe marile scene ale lumii. A dansat pe scena Teatrului Balşoi din Moscova, la Scala din Milano, Teatrul Stanislavski, Opera Naţională din Paris, iar în prezent este invitat permanent al The Bavarian State Ballet din Munchen şi călătoreşte în jurul lumii cu spectacolele produse de Polunin Ink, compania de dans pe care a fondat-o.În 2019, a dansat alături de balerina Alina Cojocaru în „Romeo şi Julieta”. Cea mai populară apariţie a sa este cea din videoclipul în care dansează pe melodia „Take Me to Church” a lui Hozier, regizat de David LaChapelle, care a devenit viral şi a adunat peste 29 de milioane de vizualizări pe YouTube.