FOTO Actori care au adoptat animale de pe platourile filmelor și serialelor

Uite doar câteva din vedetele care și-au luat acasă partenerii necuvântători sau unii pe care i-au găsit întâmplător în timpul filmărilor:Majoritatea lungmetrajului a fost filmat în Panama, care a ținut locul țării ficționale Corto Maltese. În timpul filmărilor Dastmalchian a găsit o pisică pe platou și s-a îndrăgostit de ea, așa că a decis să o ia acasă și să o numească „Bubblegum”.Acesta a distribuit ulterior o fotografie pe contul său de Instagram cu cei doi în care Bubblegum este îmbrăcată într-un costum în stilul lui Polka Dot Man, scriind că: „Am reușit să o salvez pe Bubblegum (numele complet: Abner Bubblegum Polka Dot Cat) cu ajutorul familiei mele din @thesuicidesquad și a unor iubitori de animale generoși din Panama. Ea a fost o binecuvântare pentru familia noastră și a avut un rol crucial în a ne ajuta să rezistăm în pandemie”.David Dastmalchian și Bubblegum (FOTO: Instagram)Actorii din Stăpânul Inelelor au vrut să își amintească de timpul petrecut împreună și au luat părți ale recuzitei și s-au tatuat (inclusiv regizorul Peter Jackson, vezi aici ) însă Mortensen a vrut o amintire cu adevărat specială.Actorul danez a adoptat doi cai folosiți în trilogie, Eurayus și Kenny, după cum a relatat pentru IGN în 2004:„Am dezvoltat o prietenie foarte bună cu Eurayus. Într-un fel el a ajuns în film într-un mod asemănător cu mine, fără prea mult timp de pregătire și a fost aruncat înăuntru și a trebuit practic să înoate. Și a fost greu pentru el și a durat ceva pentru noi să ne sincronizăm și să ne simțim confortabil în jurul platoului de filmare. Așa că am devenit apropiați și am vrut să păstrez legătura cu el”.Dar Kenny? „Am vrut doar ca Eurayus să aibă un prieten”, a declarat Mortensen, care l-a adoptat și pe TJ din filmul Hidalgo Viggo Mortensen și TJ în Hidalgo (FOTO: Buena Vista Pictures)Cunoscut și sub denumirea „Cat Boys”, filmul este o comedie despre răpirea pisicii cu același nume. Însă în realitate șapte pisici au jucat intermitent rolul lui Keanu.Haddish a adoptat una dintre ele și a numit-o Catonic.Tiffany Haddish și Catonic (FOTO: Warner Bros.). Deși mătușa Sarah, personajul jucat de Brown, nu este tocmai o fană a câinilor, în viața reală actrița își iubește patrupedul pe care l-a adoptat de pe platoul de filmare. Toate animalele folosite în Doamna și vagabondul au fost fie salvate fie puteau fi adoptate așa că Brown a decis să ia unul acasă.„Dresoarea nu i-a lăsat pur și simplu pe oameni să ia un câine. Te-a urmărit pe întreaga durată a filmului și l-a sfârșit zice 'Cred că am câinele pentru tine'. I-am răspuns 'Oh! Care este?' și îmi zice 'Harley e câinele pentru tine'”, a relatat Brown pentru revista People în 2019.„A avut 100% dreptate. Harley este câinele meu. E un maniac dar îl iubesc”, a mai spus aceasta.Yvette Nicole Brown și Harley (FOTO: Instagram)Potrivit site-ului Horse Nation , Redford și-a cumpărat co-vedeta ecvestră și a păstrat-o timp de 18 ani la ferma sa din Utah. În film, personajul lui Redford, un campion de rodeo retras din activitate, decide să fure un cal pur sânge și să-l călărească de-a lungul țării până într-un canion unde poate fi eliberat.„Pentru mine a fost o șansă să îmi demonstrez afinitatea pentru cai însă filmul este de asemenea despre un stil de viață din Vestul Americii a cărui dispariție este tristă dar inevitabilă. Totuși, în centrul poveștii este un om cu o sensibilitate față de cai”, a declarat Redford.Robert Redford și partenerul său din „The Electric Horseman” (FOTO: Universal Pictures)În serialul HBO fiecare copil al familiei Stark are propriul câine-lup, o creatură ficțională care în esență este un lup dar mult mai mare și mai deștept. Personajul jucat de Turner, Sansa, din păcate a fost nevoit să își lase câinele-lup executat din cauza cruzimii lui Joffrey.Însă Turner nu a putut îndura să o lase în urmă pe Zunni, cățeaua care a jucat-o pe Lady. „Când eram copil mi-am dorit mereu un câine însă părinții mei nu au vrut niciodată unul. Însă pe platou ne-am cam îndrăgostit de câinele-lup al personajului meu, Lady. Știam că în film Lady murise și am vrut să îi oferim un nou cămin. Mama mea i-a convins să ne lase să o adoptăm”, a declarat Turner în 2013 pentru Coventry Telegraph Sophia Turner și Zunni (FOTO: HBO)Potrivit site-ului Horse and Hound , Taylor îl se împrietenise pe Regele Charles cu ani de zile înainte ca acesta să joace alături de ea în filmul din 1944.Potrivit relatărilor vremii, Regele Charles era prietenos doar față de Taylor, mușcând pe oricine altcineva de pe platoul de filmare. Așa că studioul a decis să i-l facă cadou când actrița a împlinit 13 ani.Elizabeth Taylor și Regele Charles (FOTO: Metro-Goldwyn-Meyer)Sursa: Insider