Daniel Craig spune că James Bond nu ar trebui interpretat de o femeie

Într-un nou interviu acordat revistei Radio Times, Craig a fost întrebat dacă ar susţine ideea ca înlocuitorul să fie cineva ales pe criterii de diversitate, spre exemplu o persoană de culoare sau o femeie."Răspunsul la aceasta este foarte simplu. Ar trebui pur şi simplu să existe roluri mai bune pentru femei şi actori de culoare. De ce ar trebui o femeie să-l interpreteze pe James Bond când ar trebui să existe un rol la fel de bun ca James Bond, pentru o femeie?", a declarat cunoscutul actor, reflectând comentariile făcute de producătorul executiv al francizei Bond, Barbara Broccoli, în 2018."Bond este bărbat. Este un personaj masculin. A fost creat ca bărbat şi cred că va rămâne probabil bărbat", a explicat la acel moment Broccoli. "Şi este bine. Nu trebuie să transformăm personajele masculine în unele feminine. Trebuie doar să creăm mai multe personaje feminine şi să facem ca povestea să se potrivească acelor personaje feminine", a adăugat ea.În "No Time to Die", a cărui temă muzicală de pe coloana sonoră este interpretată de Billie Eilish, mai joacă actorii Léa Seydoux, Ana de Armas şi Rami Malek. Filmul este regizat de Cary Joji Fukunaga.Premiera mondială a filmului "No Time To Die" va avea loc pe 28 septembrie la Royal Albert Hall din Londra, conform contului oficial de Twitter al peliculei.