Actorul Michael K. Williams a murit din cauza unei supradoze ”accidentale” de fentanil, heroină și cocaină - raport medico-legal

Potrivit Biroului de Medicină Legală din oraşul New York, care a calificat decesul "accidental", Michael K. Williams a murit la vârsta de 54 de ani ca urmare a unei intoxicaţii acute cauzate de efectele combinate provocate de fentanil (un opioid puternic), p-fluorofentanil, heroină şi cocaină".Actorul a fost găsit decedat în apartamentul său din Williamsburg, Brooklyn, cartierul din New York unde a crescut.Michael K. Williams, al cărui chip era brăzdat de o cicatrice prelungă, a devenit cunoscut şi apreciat datorită rolului Omar Little, personaj atipic din seria "The Wire" de David Simon.În acest plonjon captivant în viaţa de zi cu zi a cartierelor sărace din Baltimore, interpretarea de către Michael K. Williams a rolului unui infractor homosexual singuratic, cu principii şi cod moral, a fost salutată de critici şi public.Într-un interviu acordat postului de radio american NPR în 2016, actorul a povestit despre propria luptă pe care a dus-o cu dependenţa de droguri în viaţa reală în timp ce juca în "The Wire".Michael K. Williams a fost nominalizat de cinci ori la premiile Emmy, ultima dată în 2021 pentru rolul din serialul "Lovecraft Country", dar nu a câştigat această recompensă prestigioasă din industria de televiziune.Pe lângă rolul din "The Wire", actorul Michael K. Williams, care a avut o carieră notabilă în televiziune, a jucat şi în alte producţii TV de mare succes, precum "Boardwalk Empire" (2010-2014), "The Night Of" (2016) şi "When They See Us" (2019).El a interpretat, de asemenea, roluri memorabile pe marile ecrane şi a jucat în mai multe filme, precum "12 Years a Slave" (2013), dar şi în lungmetrajul TV "Bessie" (2015). (Agerpres)