Netflix: Un thriller SF cu spioni de care va vorbi toată lumea a fost lansat azi

Nici n-a trecut o lună din 2022 și Netflix mai aduce o atracție pentru amatorii de senzații tari: primul sezon din „In From the Cold / În slujba trecutului”, thriller de spionaj care degajă multă energie, scrie BGR.

De la prima vedere pare a fi „tare”, chiar dacă dialogul pălește uneori în calitate. Dar vine cu o abundență de lupte dure, întorsături de situație și scene de acțiune, chiar și cu o adiere de supranatural. Protagonista este Jenny aka Anya aka „The Whisper”, o fostă superspioană sovietică aparent retrasă. Și care trăiește viața unei mame dintr-o suburbie din New Jersey. Acte teroriste din Europa îl determină pe un tip de la CIA s-o oblige să iasă din umbră ca să-l ajute. În slujba trecutului, cum s-ar spune.

Fără vreo apreciere la calitatea de ansamblu a seriei, trebuie spus de la bun început că Margareta Levieva, actrița care o joacă pe Jenny, este fantastică. Se comportă foarte bine în scenele de luptă. Și este foarte corectă și în cele care pot fi descrise drept „limbă de lemn”.

În comunicatul de presă al lui Netflix se spune:

„În timpul unei vacanțe cu fiica ei în Europa, viața unei mame americane singure este dată peste cap când CIA o obligă să-și înfrunte trecutul de mult îngropat de spioană rusoaică, produs al unui experiment al KGB-ului care-i dăduse calități speciale. După ce o serie misterioasă de incidente extreme și criminale par a arăta că o persoană cu exact aceleași abilități ca ale ei vizează oameni nevinovați, Jenny (Margareta Levieva) este forțată să iasă din ascunzătoare și să oprească ticălosul, altfel riscând să-și piardă familia și noua viață pe care o clădise.”

Merită să-l vedeți?

Cu hotărâre, răspunsul este afirmativ. Da, dacă nu vă deranjează thrillerele cu spioni pe care să le vedeți cu creierul debranșat. Ca franciza „Mission Impossible”. Și ca seria „Bond”, într-o anumită măsură. Puțină substanță, multă anvergură și spectacol.

Vreți totuși ceva mai consistent, o poveste și personaje ca la John le Carré? Atunci săriți peste acesta. Spunem le Carré pentru că titlul este similar cu cea mai faimoasă lucrare a lui, unul din cele mai bune romane cu spioni din toate timpurile: „The Spy Who Came in From The Cold”. Seria Netflix cu certitudine nu este așa. Dar are momentele ei.