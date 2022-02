Channing Tatum spune că este „traumatizat” și nu se mai poate uita la filme Marvel

Channing Tatum spune că și-a oprit „aparatul Marvel”

Starul din filmul „Magic Mike” urma să interpreteze personajul principal Gambit din seria X-Man într-un film al cărui producător trebuia să fie în 2016. Cu toate acestea, în urma unor întârzieri de producţie, filmul a fost anulat.Tatum şi co-producătorul său, Reid Carolin, au avut ideea de a produce şi regiza filmul, însă studioul nu a fost de acord. Cei doi aleseseră distribuţia filmului, iar filmările erau pe cale să înceapă în New Orleans, SUA.„Studioul chiar nu a vrut ca noi să-l regizăm”, a declarat Tatum într-un interviu acordat revistei Variety „Ei şi-au dorit orice alt producător, în afară de noi, pentru că nu regizasem niciodată nimic”, a continuat actorul. Proiectul a fost anulat în 2019, după ce Disney au decis să fuzioneze şi să reproiecteze franciza X-Men „de la zero”, a mărturisit Tatum, vădit devastat.„Odată ce Gambit a dispărut, am fost atât de traumatizat”, a mai declarat actorul, adăugând că nu poate viziona niciun film Marvel acum.„Mi-am oprit aparatul Marvel. Nu am reuşit să văd niciun film. Mi-a plăcut personajul acela. A fost pur şi simplu prea trist. A fost ca şi cum mi-aş pierde un prieten pentru că eram atât de pregătit să-l joc”, a spus el, menţionând că Gambit a fost „cel mai tare” personaj din benzile desenate.Debutul actoricesc al lui Channing Tatum a avut loc în 2005, când a apărut în filmul „Antrenorul Carter" (Coach Carter). Filmul care i-a adus faima şi adoraţia publicului a fost „Step Up”, un an mai târziu.Tatum este cunoscut şi pentru rolul său principal din „Mike meseriaşu'” (Magic Mike - 2012) şi „Mike meseriaşu' XXL” (Magic Mike XXL -2015), precum şi pentru rolul din filmul „21 Jump Street: O adresă de pomină” (2012) şi continuarea acestuia, „O altă adresă de pomină” (22 Jump Street - 2014).