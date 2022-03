SHOWBIZ Luni, 28 Martie 2022, 23:20

HotNews.ro

Academia Americană de Film a anunțat luni că a deschis o „anchetă” asupra incidentului petrecut cu o zi înainte, în seara de gală, în timpul căreia actorul Will Smith l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock după o glumă despre faptul că soția sa era tunsă la chelie, potrivit AFP.

Will Smith il loveste pe Chris Rock Foto: captura tv

„Jada Pinkett-Smith, abia aştept să văd G.I. Jane II", a spus Chris Rock, referitor la faptul că soţia lui Will Smith este tunsă la zero, scrie news.ro. Jada Pinkett Smith, în vârstă de 50 de ani, apare în public cu capul complet ras începând de anul trecut, după ce a anunţat că are alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.

„Nu mai pronunţa numele soţiei mele cu gura ta nenorocită", i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, după ce a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe actorul care prezenta Oscarul.

„Academia condamnă acțiunile domnului Smith din timpul transmisiunii de aseară”, a scris organizația într-un comunicat.

„Am demarat oficial o anchetă asupra acestui incident”, precizează Academia care va examina măsurile ce ar trebui luate cu privire la „regulamentele sale și legea californiană”.

Ieșirea lui Will Smith are legătură cel mai probabil cu faptul că soția sa, Jada Pinkett, suferă de o boală autoimună rară în urma căreia și-a pierdut aproape tot părul. „Multă lume m-a întrebat de ce port în ultima vreme turban.

Este ceva despre care voiam demult să vorbesc, dar este un subiect dificil pe care trebuia până la urmă să-l abordez", a mărturisit în urmă cu câțiva ani Jada Pinkett.