SHOWBIZ Sâmbătă, 14 Mai 2022, 08:55

​Actorul Fred Ward, care a jucat în filme precum "Henry and June", "Tremors", "The Right Stuff" şi "The Player", a murit în 8 mai, la vârsta de 79 de ani, potrivit Variety.

Fred Ward Foto: Facebook Tremors

Printre ale roluri importante ale sale sunt cele din "Remo Williams: The Adventure Begins", "Miami Blues" şi "Short Cuts".

Cel mai recent, Ward a apărut în al doilea sezon din serialul HBO "True Detective" ca Eddie Velcoro, poliţistul pensionat, tatăl detectivului Ray Velcoro interpretat de Colin Farell.

Actorul l-a interpretat pe preşedintele Reagan în thrillerul de spionaj "Farewell", regizat de Christian Carion, şi a avut un rol secundar în "2Guns" din 2013, unde a jucat alături de Denzel Washington şi Mark Wahlberg.

În „Escape From Alcatraz” (1979) de Don Siegel, Ward şi Jack Thibeau i-au jucat pe fraţii condamnaţi care sunt parteneri cu Franck Morris jucat de Clint Eastwood pentru a pune la cale evadarea.

Ward şi-a adus contribuţia în portretizarea astronautului curajos şi inteligent Gus Grissom în „The Right Stuff” din 1983, povestea celebră a lui Philip Kaufman despre programul spaţial revoluţionar.

În comedia de groază "Tremors" a lui Ron Underwood, unul dintre numeroasele filme care i-au impulsionat cariera lui Ward şi care a fost lansat în 1990, Ward şi Kevin Bacon au fost bine aleşi când au făcut pereche pentru a salva o comunitate din Nevada atunci când oraşul este invadat de şerpi uriaşi subterani.

"Sunt atât de trist să aflu de moartea lui Fred Ward. Atunci când a fost vorba despre lupta cu viermi subterani nu am putut cere un partener mai bun. Îmi voi amintit întotdeauna despre cum vorbeam despre dragostea lui pentru Django Reinhardt şi chitara lui de jazz în lungile noastre zile fierbinţi din deşert. Odihneşte-te în pace, Fred!", a scris pe Twitter Kevin Bacon. (Sursa: News.ro)