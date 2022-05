SHOWBIZ Joi, 26 Mai 2022, 23:15

Într-o declarație emisă de trupă pe rețelele de socializare se spune: "Suntem șocați și cuprinși de o tristețe copleșitoare în legătură cu moartea prematură a prietenului nostru drag, membru al familiei și coleg de trupă Andy 'Fletch' Fletcher", potrivit The Guardian.

Andrew Fletcher Foto: YouTube

Trupa a mai spus: "Fletch avea o adevărată inimă de aur și era întotdeauna acolo când aveai nevoie de sprijin, de o conversație animată, de un râs bun sau de o halbă rece. Inima noastră este alături de familia sa și vă rugăm să îi păstrați în gândurile voastre și să le respectați intimitatea în aceste momente dificile."

Cunoscut mai ales în timpul carierei sale sub porecla "Fletch", Fletcher s-a născut în 1961 în Nottingham și s-a mutat la Basildon, unde la sfârșitul anilor 1970 a format trupa Composition Of Sound alături de Martin Gore și Vince Clarke.

Odată cu recrutarea cântărețului Dave Gahan, și-au schimbat numele în Depeche Mode, iar cvartetul s-a bucurat de succese de top, printre care amintim New Life și Just Can't Get Enough.

Odată cu plecarea lui Clarke, care a format Yazoo și apoi Erasure, Gore a devenit compozitor șef și, odată cu adăugarea lui Alan Wilder în componență, trupa s-a bucurat de un succes internațional uriaș la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90, cu piese precum Personal Jesus, Enjoy The Silence și I Feel You.

Trupa a fost inclusă în Rock And Roll Hall Of Fame în 2020.