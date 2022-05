SHOWBIZ Joi, 26 Mai 2022, 23:58

HotNews.ro

Alan White, toboșarul trupei de rock progresi Yes, a murit acasă la vârsta de 72 de ani, după o scurtă boală. Anunțând vestea, trupa a declarat că este "șocată și uluită", potrivit The Guardian.

Alan White Foto: YouTube

White a fost unul dintre cei mai longevivi membri ai grupului, după ce s-a alăturat în 1972, înlocuindu-l pe Bill Bruford (care s-a alăturat King Crimson).

Născut în 1949 în County Durham, White a început să cânte la tobe la vârsta de 12 ani, iar un an mai târziu s-a alăturat primei sale trupe: Downbeats, mai târziu Blue Chips.

Succesul a venit pas cu pas începând cu trupa de acompaniament a lui Billy Fury, iar după ce John Lennon a asistat la o reprezentație a unei alte trupe a lui White, Griffin, a fost recrutat ca toboșar pentru Plastic Ono Band.

Transportat într-o limuzină la un aeroport și având la dispoziție trei zile pentru a învăța materialul grupului, White a cântat în concertul care a devenit albumul live Live Peace din Toronto 1969 și a mai cântat la tobe pe albumul Imagine al lui Lennon (plus vibrafon pe Jealous Guy), precum și pe All Things Must Pass al lui George Harrison.

Pe 21 ianuarie s-au împlinit 38 de ani de când trupa Yes ajungea pe locul 1 în SUA cu piesa Owner Of A Lonely Heart. Acesta a fost singurul lor hit de locul 1.

Piesa face parte de pe albumul „90125”, lansat în noiembrie 1983.

Mai mult decât un hit comercial, Owner Of A Lonely Heart a dovedit o influență importantă asupra generațiilor de fani Yes care au urmat, având o strălucire specială. „Cred că a îmbătrânit foarte bine”, spune Anderson.

„Nu sună ca și cum i-ar fi trecut vremea. Încă o cânt pe scenă, pentru că îmi place să o cânt și este ceea ce vor oamenii să audă. Este un cântec extraordinar”.