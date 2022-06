SHOWBIZ Duminică, 12 Iunie 2022, 14:53

Ana Tepșanu • HotNews.ro

​Mitzuu este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România având pe canalul lui de Youtube peste 700 de mii de abonați. Am stat de vorbă cu Mitzuu după ce vloggerul a fost nominalizat la ABOUT YOU Awards, eveniment care premiază creatorii digitali ai anului din Europa.

Vloggerul Mitzuu Foto: Arhiva personala

La doar 20 de ani, Mitzuu, pe numele lui real Georgescu Mihai-Alexandru, este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din țară și are peste 700 de mii de abonați pe canalul lui de YouTube.

Tânărul spune că vloggingul este principala sursă de venit și crede cu tărie că tinerii se pot axa pe această meserie pentru a fi independenți, dar și pentru a-și face o carieră din asta. Am stat de vorbă cu Mihai despre calitățile unui YouTuber bun, dar și despre cum vede viitorul platformei la noi în țară.

Cum a început totul, de la joacă la carieră

Noua generație impune reguli noi în piață și în viață, iar asta pentru că s-a născut în vremea internetului, fapt pe care l-a folosit în avantajul ei. Mulți sunt cei care știu să facă bani din online, iar Mitzuu este unul dintre ei.

Mihai s-a născut în București și, așa cum povestește, la vârsta de 15 ani și-a descoperit pasiunea pentru YouTube, pe care apoi a dezvoltat-o într-o carieră. „Totul a început de la live-streaming. Făceam live peste trei ore zilnic, când mă jucam Fortine sau CS:GO, în timp ce mama dădea cu aspiratorul prin casă și îmi bătea în ușă, pentru că țipam prea tare când pierdeam o rundă. Însă asta nu m-a oprit din a face live-urile pe care încă le iubesc enorm”, spune tânărul.

În paralel, Mihai consuma YouTube din străinătate și, așa cum precizează, de fiecare dată când urmărea video-urile tinerilor străini, „rămânea cu gura căscată.”

Încet și sigur, treaba asta l-a făcut și pe el să-și dorească să facă vloguri, iar cu un an în urmă s-a apucat de treabă. „Și în momentul de față urmăresc tot YouTube-ul din afară, iar preferatul meu este MrBeast (n.r.- vlogger considerat pionier într-un anumit gen de clipuri, care se axează pe provocări, în care oferă mulți bani)”, adaugă Mihai.

Canalul lui de Youtube conține live-uri cu gaming, dar și vloguri cu glume sau provocări pe care le face cu prietenii și apropiații lui, video-uri cu sute de mii de vizualizări.

„Am avut „tentative” de vloguri și când eram mai mic, dar acum îmi e greață să mă uit la video-urile mele vechi, deoarece sunt foarte prost structurate și gândite. Însă am învățat din greșeli, am evoluat încet, încet și pot spune că am găsit un fel de „formulă magică”, și sper să continui să o folosesc cu echipa mea, formată din membrii familiei, momentan”, mai spune tânărul.

„Scopul e să faci clipuri la care oamenii se uită mult, nu intră 30 de secunde și ies”

FOTO: Arhiva personală

Mitzuu povestește că vrea să facă „cele mai tari video-uri de YouTube din România.” El explică obiectivul din punct de vedere statistic - „dacă un om se uită la clip, e ceva bine făcut în el, deci scopul e să faci clipuri la care oamenii se uită mult, nu intră 30 de secunde și ies.”

Așa cum a menționat, familia este de bază în acest proces și îi este alături la fiecare pas: „tata mă ajută cu absolut orice este nevoie, mama ne mai filmează când apărem toți în clip și contribuie cu idei, unchiul meu Iuly care ne filmează și apare în clipuri și nu în ultimul rând, iubita mea, Ariana Mtz, care mă ajută cu absolut tot ceea ce înseamnă crearea unui clip.”

Youtuber-ul mărturisește că are un public format din adolescenți și tineri cu vârste între 18 și 22 de ani: „Statistic, în ultimul an, am avut o creștere exponențială, iar asta pentru că România nu a fost obișnuită cu acest tip de vloguri la care se lucrează timp de o săptămână. Vlogurile se filmau și se editau în maximum două zile. Odată cu video-urile mele, publicul a fost oarecum izbit și uimit de efortul pe care l-am depus”, explică el.

Conținutul creat de Mihai se dorește a fi amuzant și entertaining, iar scopul său final este de a-i face pe oameni să râdă. „Sper din tot sufletul, ca atunci când cineva se uită la un clip făcut de mine, să-i stârnesc măcar un zâmbet sau o stare mai bună față de cum era înainte să dea click pe video. Dacă asta se întâmplă, sunt super fericit. Dacă cineva se mai și abonează, deja e Rai”, continuă vloggerul.

Singurul influencer român nominalizat la premiile ABOUT YOU Awards Europe

Mitzuu a fost singurul influencer român nominalizat în cadrul premiilor ABOUT YOU Awards, cea mai mare și mai relevantă ceremonie de premiere din Europa, care onorează creatorii digitali influenți ai anului, la diferite categorii. Evenimentul își propune să recunoască personalitățile care au oferit inspirație relevantă în societate și să ofere o perspectivă revoluționară asupra viitorului.

Mihai a fost nominalizat la categoria LIVE și a zburat direct la Milano, unde a trăit o experiență memorabilă, chiar dacă nu a câștigat. „La anul trebuie să luăm trofeul acasă, neapărat! Am concurat cu streameri foarte mari din diferite părți ale Europei, iar în cele din urmă a câștigat un băiat numit Move Mind. Voiam tare trofeul ăla, dar anul viitor vin cu el acasă, promit.”

„Oamenii mă urmăresc pentru că au văzut ceva unic”

Tânărul este determinat să-și continue cariera în domeniu și spune că nu este îndrăgostit de nicio altă platformă, așa cum este de YouTube, motiv pentru care crede că va rămâne foarte mult timp aici.

„Nu vreau să par arogant, dar oamenii mă urmăresc pentru că au văzut ceva unic. Nimeni, sau, de fapt, doi-trei vloggeri din țară, depun atât efort psihic, fizic și financiar, în crearea unor clipuri pe YouTube.”

Așa cum adaugă, el stă ore întregi în sesiuni de brainstorming-uri pentru idei de video-uri, iar odată ales unghiul, mai petrece alte multe ore pentru pregătirea și gândirea în detaliu a vlog-ului, de la căutatul locațiilor, organizarea clipului, cum să fie intro-ul etc.

„Un clip durează până la o săptămână să fie gata complet. Mi-am setat target-ul de a posta în fiecare duminică, cu excepția unor zile când fac live atunci, pentru că se întâmplă ceva special pe Fortnite, cum ar fi un sezon nou.

În general, edit-ul durează trei zile, iar filmările tot trei zile, deși lucrurile pot fi diferite de la un vlog la altul”, precizează vloggerul. În ceea ce privește responsabilitatea față de public, Mihai susține că responsabilitatea lui principală este aceea de a nu influența pe nimeni, cu nimic rău. El subliniază că vlogurile lui au ca scop bunăstarea oamenilor, iar unele conțin și informații educaționale, de diferite tipuri, cum ar fi un video recent în care a testat 100 de experimente fizice și chimice, în 24 de ore.

Ce înseamnă să fii un vlogger bun

„Cea mai importantă calitate a unui vlogger bun este să fie autodidact”, spune Mihai. Pe lângă asta, continuă el, cineva care-și dorește succes în domeniu trebuie să fie pasionat de YouTube și să-i placă foarte mult.

„Trebuie să învețe algoritmul și de ce un clip performează mult mai bine ca altul. Dacă stăpânești aceste două calități la nivel avansat, nu ai cum să nu reușești ca youtuber, chiar dacă, să zicem, nu ești o fire amuzantă. Te reprofilezi pe altceva, cum ar fi un conținut educațional, și tot ai succes”, explică tânărul.

Și nu e doar o joacă, deși așa pare. Mitzuu spune că YouTube-ul l-a ajutat să-și dezvolte abilități pe partea de design, unde a învățat la un nivel bun și Photoshop și editare video.

„Totodată, vorbitul liber mi s-a îmbunătățit mult, deci dacă vreo televiziune are nevoie de prezentator, sunt pregătit, dar sunt cam tânăr”, glumește el. Mai mult, continuă vloggerul, există și consecințe ale dedicării în domeniu.

„Implicarea automat sacrifică timpul liber. Este similar unui sport de performanță. Nu ai cum să faci performanță în timp ce pierzi nopți și timp. Odihnește-te, mănâncă bine și muncește, nu ai timp de pierdut.”

Deși Mihai este independent financiar datorită pasiunii sale, el spune foarte clar: „YouTube-ul în România stă cam așa - dacă investești cu adevărat în clipuri, nu este deloc profitabil, și, de foarte multe ori, pe nișa mea, ajung să ies la pragul rentabilității. Dacă faci clipuri în care nu ai investiții mari, și reușești cumva să prinzi la public, atunci e profitabil.”

În ceea ce-l privește, pe lângă platforma online, el are și alte surse de venit conexe, cum ar fi produsele de pe site-ul personal, cât și campaniile publicitare.

Brandurile văd piața de vlogging foarte „underrated” comparativ cu Instagram

Mitzuu consideră că YouTube-ul este în continuă creștere a utilizatorilor, lucru care se va menține și în viitor. „Fiecare copil, non-născut, consumă YouTube din primii ani de viață și se nasc mulți copii zilnic”, zice el. Mai mult, vlogger-ul spune că nu se va ajunge la o saturație, deoarece conținutul de pe platformă trece constant prin faze și se adaptează în funcție de dorințele utilizatorilor.

„De când a apărut conținutul short, de tip TikTok, video-urile lungi s-au adaptat cumva să fie în genul tiktok-urilor. Treaba asta a determinat un conținut ușor de digerat de oameni, iar asta se va întâmpla și în viitor - totul se va adapta cerințelor publicului, sunt sigur.”

Partea care necesită totuși o îmbunătățire, subliniază Mihai, are legătură cu brand-urile și faptul că ele văd piața de vlogging foarte, „dar foarte” underrated, comparativ cu Instagram, unde „se bat pe creatorii de conținut” și nu înțelege de ce.

„Nu ai cum să compari niciodată o campanie de marketing de pe Instagram cu una de pe YouTube în care, să zicem, îți promovez ție ca brand un produs într-un clip de un milion de vizualizări și cu retenția pe clip a oamenilor de peste 60%, cu un story sau o postare pe feed, peste care se dă skip într-o secundă.”

YouTuber-ul mai crede că vlogging-ul devine ușor, ușor ceva mai mult, comparativ cu ce crede lumea - că „ții camera și te filmezi singur când vorbești” - și că ce se întâmplă afară, unde sunt investiții de mii/milioane de euro într-un singur vlog pe YouTube, o să devină realitate și în România, „doar că mai greu și la un nivel mult mai mic”: „Se vor schimba și multe percepții asupra acestei meserii.”

„Un sfat pentru tinerii doritori: cât mai repede e cât mai bine”

Mihai încurajează cu tărie tinerii să se apuce de YouTube, mai ales dacă au și simt o pasiune pentru crearea clipurilor în general. „Există loc pentru toată lumea pe platformă, iar competiția e tot timpul binevenită, deoarece împinge pe toți să facă lucruri din ce în ce mai bine. Și încă un sfat pentru tinerii doritori, cât mai repede e cât mai bine, deci nu mai așteptați, start now.”

Așa cum menționează, YouTube-ul în 2022 poate reprezenta cu ușurință un job full-time, în care poți evolua constant, fără ca un șef să te preseze sau să depinzi de el. „Deci, kids, do the thing. Cu 1/2 milioane de vizualizări lunar, te poți întreține și poți trăi din asta.”

El încurajează și părinții copiilor cu astfel de dorințe și pasiuni să-i susțină și să-i ajute pe drumul lor. „Încurajați-i să fie cât mai autodidacți, să se documenteze, să-și noteze greșelile și să înceapă să posteze. Nu ai cum să te îmbunătățești fără să faci greșeli”, încheie el.