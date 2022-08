VIDEO ARHIVĂ Luni, 08 August 2022, 23:33

Ionut Baias • HotNews.ro

Olivia Newton-John, care se lupta de 30 de ani cu cancerul la sân, devenise celebră în întreaga lume pentru rolul ei din musicalul cult "Grease", alături de John Travolta, scrie AFP.

Olivia Newton John și John Travolta Foto: Captura

A lansat peste patruzeci de albume country și pop-rock, inclusiv hitul "Physical" din 1981, și a susținut sute de concerte în întreaga lume.

De când cancerul a lovit-o la 40 de ani - cancer la sân și mastectomie în 1992, apoi două recidive în 2013 și 2017, cu metastaze - vedeta și-a pus toată energia și faima în lupta împotriva bolii.

"Olivia a fost un simbol al triumfului și al speranței în ultimii 30 de ani, împărtășind experiența ei cu cancerul la sân", a scris soțul ei, precizând că a fost creat un fond în numele ei pentru a finanța cercetarea în domeniul plantelor și al cancerului, "Olivia Newton-John Foundation Fund".

"You're the one that I want"

Născută la 26 septembrie 1948 la Cambridge, femeia pe care regina Elisabeta a II-a a numit-o "Dame Commander of the Order of the British Empire" este nepoata fizicianului german Max Born, ale cărui lucrări privind teoria cuantică au fost recompensate cu Premiul Nobel.

Tatăl ei a luptat în cadrul forțelor britanice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, participând la arestarea lui Rudolf Hess.

Livvy' avea doar cinci ani când familia ei s-a mutat în cealaltă parte a lumii. Destinația: Melbourne, Australia.

La vârsta de 16 ani, a câștigat un concurs local de canto. Mama ei a împins-o să își exploateze talentul și au plecat amândouă în Anglia.

Primele single-uri, primul succes. În 1974, a reprezentat Marea Britanie la concursul Eurovision și s-a clasat pe locul 4, pierzând în fața... Abba.

Apoi s-a îndreptat spre California, unde și-a făcut un nume pe scena country și western. Anglo-australiana a fost numită de două ori "cea mai populară cântăreață din America" și a câștigat un premiu Grammy în dauna reginei Dolly Parton.

John Travolta, pe fondul succesului său din "Saturday Night Fever", a fost numit partenerul ei în "Grease".

Lansat în 1978, filmul este un succes mondial imediat. În Franța s-au vândut 6 milioane de bilete... Mai mult decât "Les Demoiselles de Rochefort" sau "West Side Story"! Toată lumea a fredonat "Summer nights" și "You're the one that I want".

h2. "Physical"

În ciuda acestui succes mondial, Olivia Newton-John nu și-a continuat prea mult timp cariera cinematografică.

A mai făcut un musical romantic cu Gene Kelly, "Xanadu", și un nou film cu John Travolta, "Two of a Kind", dar magia nu a funcționat la fel de bine.

În afară de câteva roluri în filme și la televiziune, s-a dedicat în principal cântatului și fermei sale californiene, unde a trăit înconjurată de animale.

A lansat aproximativ patruzeci de albume country și pop-rock - inclusiv marele hit "Physical" din 1981 - și a susținut sute de concerte în întreaga lume.

În lupta sa împotriva cancerului, a creat Fundația Olivia Newton-John, a urmărit îndeaproape evoluția cercetărilor, a multiplicat strângerile de fonduri și s-a interesat de tratamentele alternative.

"Sunt destul de norocoasă să fiu căsătorită cu un bărbat minunat care știe multe despre plantele medicinale. El cultivă canabis medical pentru mine", a declarat ea pentru revista People în februarie 2021.