Amazon a investit un miliard în serialul care spera să se ridice la nivelul uriaș de apreciere de care s-a bucurat trilogia „Lord of the Rings”, dar spectatorii îl critică în asemenea hal că producătorii au decis să blocheze cu totul recenziile acestora. Uriașă este doar discrepanța dintre aprecierile criticilor și cele ale abonaților.

Galadriel (Morfydd Clark), personaj principal la elfi Foto: captura Prime Video

Pe agregatorul Rotten Tomatoes are nota de 84% de la critici, dar de numai 36% de la public. Pe IMDb (care este deținut de Amazon, după cum a scris și Nerd Alert) stă mai bine, cu 6,9/10 acum, dar 25% dintre aprecieri sunt de doar o stea.

De ce sunt atât de revoltați spectatorii? Este vorba de o combinație între reacții rasiste, misogine și la infidelitatea față de romanele originale ale lui Tolkien, mai ales că trilogia anterioară pentru marile ecrane a lui Peter Jackson le-a respectat „la literă”.

Unii fani sunt supărați că Galadriel este acum o războinică, în timp ce în trilogia LOTR era o vrăjitoare fără sabie, care luptă doar cu puterile ei magice.

Este și o aprigă controversă referitoare la personajele de culoare – elfi, gnomi, oameni – care erau toți albi în romanele-surse. Iar tribul Harfoot, precursorii hobbiților, sunt văzuți ca o parodie la adresa irlandezilor, din cauza accentului cu care vorbesc și a faptului că sunt nomazi zdrențăroși.

Până și celebrul Elon Musk a apreciat că J.R.R. Tolkien „se răsucește în mormânt” după premiera lui „Lord of the Rings: The Rings of Power”. „Aproape fiecare personaj masculin de până acum este un laș, un prostănac sau ambele. Doar Galadriel este vitează, deșteaptă și drăguță”, a scris pe Twitter fondatorul companiei Tesla.

Criticii s-au repezit însă să-i combată pe cei care spun că perosnajele de culoare nu există în romanele originale. De exemplu, Richard Newby de la Hollywood Reporter a luat poziție: „Nu numai că nu este adevărat, Harfoot fiind descriși ca având o piele maronie mai închisă la culoare, și nici Tolkien n-a insistat prea mult asupra culorii pielii.”

Iar scriitorul Neil Gaiman a spus: „Elon Musk nu-mi cere mie sfatul cum să se facă de râs pe Twitter și nici eu nu mă bazez pe el pentru critica de film, TV sau literatură”.

Este drept că Elon Musk, cititor avid de SF, este și un critic fervent al rivalului în bogăție Jeff Bezos. Cei doi sunt și concurenți în explorarea spațiului cosmic, prin companiile lor SpaceX și Blue Origin.

„The Rings of Power” este cel mai scump serial TV produs vreodată și a adunat 25 de milioane de spectatori la premiera de pe platforma Prime Video, un record pentru Amazon.

