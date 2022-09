SHOWBIZ Duminică, 25 Septembrie 2022, 11:04

Roger Waters, cofondator al formaţiei Pink Floyd, în vârstă de 79 de ani, şi-a anulat concertele planificate în Polonia, pe fondul indignării pentru poziţia sa faţă de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a informat sâmbătă presa poloneză, citată de AP și News.ro

Roger Waters - spectacol The Wall in Vancouver (Canada) Foto: Agerpres/AP

Un oficial de la Tauron Arena din Cracovia, unde Waters urma să susţină două concerte în aprilie, a spus că acestea nu vor mai avea loc.

„Managerul lui Roger Waters a decis să se retragă... fără să ofere niciun motiv”, a declarat, sâmbătă, Lukasz Pytko de la Tauron Arena Krakow.

Site-ul turneului „This Is Not a Drill” al lui Waters nu mai are pe listă concertele din Cracovia programate anterior pentru 21-22 aprilie.

Consilierii locali din Cracovia urmau să voteze săptămâna viitoare o propunere de a-l numi pe Waters „persona non grata", exprimându-şi „indignarea” în ceea ce priveşte poziţia muzicianului faţă de războiul din Ucraina.

Waters i-a scris o scrisoare deschisă primei doamne ucrainene, Olena Zelenska, la începutul acestei luni, în care i-a acuzat pe „naţionaliştii extremi” din Ucraina pentru că „au pus ţara pe calea acestui război dezastruos”.

El a criticat, de asemenea, Occidentul pentru că a furnizat Ucrainei arme, dând vina în special pe Statele Unite.

Waters a criticat şi NATO, acuzând Alianţa Nord-Atlatică de faptul că a provocat Rusia.

