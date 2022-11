SHOWBIZ Sâmbătă, 26 Noiembrie 2022, 16:44

A.C. Theodor • HotNews.ro

Cupa Mondială din Qatar îi captivează pe toți iubitorii de fotbal, dar și cei care nu sunt împătimiți ai sportului-rege au ce vedea la televizor. Iar fericiții care au două televizoare în casă au ce recomanda soțiilor...

„The Noel Diary / Jurnalul lui Noel”

O melodramă cam lacrimogenă de 100 de minute, dar emoționantă și reconfortantă. Jake Turner, un autor de succes, revine la casa din Connecticut a mamei sale de care se cam înstrăinase, după moartea acesteia.

Constată că aceasta devenise o aprigă strângătoare de tot felul de obiecte – dar remarcabil de ordonată - și găsește în nenumăratele lucruri jurnalul unei persoane necunoscute.

Este al unei femei tinere, care-și deapănă grijile pe paginile jurnalului. În fața casei, se află fermecătoarea Rachel, aflată acolo în căutarea mamei sale, care a fost autoarea jurnalului.

Deși Rachel este logodită, între cei doi se aprinde o scânteie pe drumul către casa și mai înstrăinatului tată al lui Jake, ca să încerce să afle ceva despre mama lui Rachel.

Drumurile sunt învelite în zăpadă, ca și orașul Maple Falls. Atmosfera de sărbători și timpul petrecut împreună le descriu un viitor fericit. Este emoționant pentru spectatorii sentimentali, chiar dacă un logodnic inocent va fi abandonat în zăpadă.

Deși este nou lansat, filmul este în Top 10 în 76 de țări, în majoritatea pe locul 1 (ca în România) sau 2.

„Wednesday”

Serial cu opt episoade care ne poartă din nou cu dricul familiei Addams. Este cu adolescenți, dar vei fi iertat dacă vei crede că este încă un refren din „Gossip Girls”, „The Chilling Adventures of Sabrina” sau „I Am Not Okay With This”.

Îmbufnata Wednesday (numai în America poate să o cheme pe o fată „Miercuri”; Robinson Crusoe avea motive acum sute de ani să boteze un băștinaș „Vineri”) Addams, inteligentă și sarcastică, este trimisă la Nevermore Academy, o bizară școală în care vrea să-și stăpânească puterile minții, să oprească un val de crime printre locuitorii orașului din New England și să lămurească un mister supranatural care i-a afectat familia cu 25 de ani în urmă. Își face prieteni, dar și dușmani, dar mai ales se zbârlește la „reginele frumuseții” dintre colegele de la școala particulară.

8,6/10 la IMDb, serial supernatural cu adolescenți, spumos și amuzant. Nu este de mirare că într-o singură zi a urcat pe primul loc în topurile din 85 de țări (bineînțeles, și în România). foto: Dreamstime

