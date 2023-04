SHOWBIZ Luni, 03 Aprilie 2023, 12:24

HotNews.ro

0

Duminica Paștelui din 2023 va fi prima pe care familia regală britanică o va petrece fără regina Elisabeta a II-a, după moartea acesteia în septembrie anul trecut. Familia sărbătorește de obicei la Castelul Windsor și va participa la o slujbă religioasă în Duminica Paștelui la Capela St George. Anul acesta, familia regală va sărbători primul Paște cu Regele Charles al III-lea ca monarh, scrie The Independent.

Regele Charles al III-lea Foto: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Expertul regal și biograful Ingrid Seward crede că va fi o sărbătoare fericită, în care probabil membrii familiei regale britanice își vor aminti cum petreceau în anii trecuți. Ea a declarat pentru The Sun că membrii familiei regale vor face probabil „câteva rugăciuni speciale în capela privată din cadrul castelului, doar pentru familie și pentru cei apropiați". Seward, autorul cărților „Diana: An Intimate Portrait” și „My Husband and I: The Inside Story of 70 Years of the Royal Marriage”, crede, de asemenea, că în timpul slujbei de Paște vor fi menționați atât regina, cât și ducele de Edinburgh.

Ce membri ai familiei regale vor fi prezenți la Windsor de Paște

Seward anticipează că printre membrii familiei care vor fi prezenți la Castelul Windsor se numără Prințesa Regală și Tim Laurence, Zara și Mike Tindall și copiii lor, Peter Phillips și copiii și nepoții săi, Prințesele Beatrice și Eugenie cu soții și copiii lor, Lord Snowdon și copiii săi, și nepoata Reginei, Lady Sarah Chatto și copiii săi. Prințul și Prințesa de Wales vor fi probabil prezenți, „dacă nu cumva vor fi plecați la schi", dar nu se așteaptă ca Ducele și Ducesa de Sussex și cei doi copii ai lor să fie în Marea Britanie, cu atât mai puțin să participe la sărbătorile de Paște alături de restul familiei.

Copiii Reginei Consoarte, Tom Parker-Bowles și Laura Lopes, și copiii lor ar putea merge, de asemenea, la Windsor de Paște. Ducele de York va fi, de asemenea, probabil acolo cu fiicele sale, dar nu se știe dacă Sarah Ferguson va fi prezentă. Ducele și ducesa de Edinburgh și copiii lor ar putea participa, așa cum au făcut și anul trecut.

„Acesta este primul Paște al regelui Charles în calitate de monarh și, deși nu va fi acolo mai mult de câteva zile, este important să păstreze tradiția Curții de Paște. Este o oportunitate pentru întreaga familie de a se reuni înainte de încoronare și nimeni nu va refuza o invitație din partea regelui, indiferent de ceea ce face. De asemenea, ei pot merge la Royal Mews și pot vedea caii de acolo, există o piscină interioară pentru înot și ponei pe care să îi călărească", a declarat Seward.

În anii precedenți, mai multe dintre Palatele Regale au găzduit vânători de ouă și ateliere de pictură de ouă pentru Paște. Seward prevede ca Kate Middleton să preia ștafeta pentru a organiza o vânătoare de ouă de Paște în weekend, datorită abilităților sale de organizatoare.

Pentru familia regală, Paștele este, de obicei, o ocazie de a-i reuni pe toți. În fiecare an, majoritatea membrilor - inclusiv Ducele și Ducesa de Cambridge, Prințul de Wales și Ducesa de Cornwall, precum și Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie - se adună la Castelul Windsor pentru slujba religioasă din Duminica Paștelui de la Capela St George, unde o mulțime de binevoitori se adună în parcul castelului cu flori și cadouri. După slujba religioasă de la Windsor, familia regală se întoarce la castel pentru un prânz tradițional cu friptură de miel.