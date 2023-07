SHOWBIZ Vineri, 28 Iulie 2023, 10:22

HotNews.ro

0

Gala Primetime Emmy Awards din acest an va fi amânată din cauza grevei scenariştilor şi actorilor de la Hollywood, au anunţat joi seară mai multe companii mass-media americane, citate de AFP.

Premiile Emmy Foto: Jordan Strauss / AP / Profimedia

Această ceremonie, considerată un echivalent al galei Oscar în domeniul televiziunii, era programată să se desfăşoare pe 18 septembrie, însă ar urma să fie amânată până în ianuarie 2024, precizează cotidianul Los Angeles Times.

Potrivit revistei Variety, „distribuitorii, producătorii şi alte persoane implicate în eveniment" au fost informaţi deja în legătură cu amânarea galei, care nu a fost încă anunţată în mod oficial.

Nicio nouă dată exactă nu a fost încă fixată pentru ceremonie, a declarat pentru AFP o sursă familiarizată cu această chestiune.

Actorii şi scenariştii de la Hollywood se află în prezent în grevă, participând la prima lor revendicare comună din istoria industriei hollywoodiene din ultimii 63 de ani.

Scenariştii pot scrie glume pentru prezentatorii galei

Or, dacă greva va continua, atunci toate vedetele de la Hollywood vor boicota cea de-a 75-a ediţie a galei Primetime Emmy Awards, ceea ce ar fi dezastruos pentru audienţele din industria de televiziune.

Scenariştii nu vor mai putea să scrie texte sau glume pentru prezentatorii galei.

Potrivit unor informaţii, postul de televiziune Fox, care difuzează Primetime Emmy Awards în acest an în Statele Unite, a făcut presiuni pentru ca evenimentul să fie amânat în ianuarie 2024, o măsură ce ar oferi mai mult timp pentru rezolvarea acestui conflict social.

Însă Television Academy, care organizează gala şi decernează aceste premii, ar prefera o amânare mai scurtă, pentru a evita ca show-ul să se desfăşoare în plin sezon al premiilor cinematografice de la Hollywood.

Nici postul Fox, nici Television Academy nu au făcut comentarii pe această temă. Ultima dată când gala premiilor Emmy a fost amânată s-a întâmplat în 2001, după atacurile teroriste din 11 septembrie.

Aproape toată industria a oprit producția

Greva de la Hollywood a cauzat întreruperea tuturor producţiilor cinematografice şi de televiziune americane, cu doar câteva mici excepţii.

Revendicările celor două sindicate vizează în principal scăderea salariilor în epoca industriei de streaming şi ameninţarea reprezentată de inteligenţa artificială pentru carierele şi viitoarele mijloace de trai ale greviştilor.

Nominalizările la cea de-a 75-a ediţie a galei Primetime Emmy Awards au fost anunţate la începutul lunii iulie, cu câteva ore înainte ca negocierile dintre marile studiouri şi sindicatul SAG-AFTRA să eşueze.

Serialul HBO „Succession", o cronică acidă despre membrii unei familii influente care se luptă între ei pentru a prelua controlul asupra unui imperiu media, a primit cele mai multe nominalizări şi va concura la 27 de categorii.

Pe locurile următoare s-au clasat alte două producţii ale postului HBO: serialul „The Last of Us", cu 24 de nominalizări, şi miniseria „The White Lotus", cu 23 de nominalizări. (Agerpres)