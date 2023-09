SHOWBIZ Joi, 28 Septembrie 2023, 19:14

​Show-ul America's Got Talent a fost câştigat de un român, Adrian Stoica, pasionat de dresaj canin. În finala ediției din acest an a America's Got Talent, care a avut loc miercuri seară (27 septembrie) în SUA, Adrian Stoica și partenera sa de scenă, căţeluşa rasa Border Collie pe nume Hurricane, au câştigat trofeul competiţiei şi un cec în valoare de 1.000.000 de dolari.

Adrian Stoica şi câinele său Hurricane au câștigat America's Got Talent Foto: Jordan Strauss / AP / Profimedia

Numerele de dresaj canin realizate de Adrian Stoica au ridicat în picioare de fiecare dată juriul de la America's Got Talent, relatează Paginademedia.ro.

Pe lângă premiul de 1.000.000 de dolari, Adrian Stoica a câştigat şi un show la Las Vegas.

Adrian Stoica - momentul în care a câştigat trofeul America's Got Talent:

Potrivit Paginademedia.ro, Adrian Stoica are 45 de ani, locuieşte de mulţi ani în Italia, s-a prezentat prima dată în faţa publicului român la show-ul iUmor (Antena 1), în februarie 2020.

Apoi şi-a încercat norocul şi la Românii au talent (Pro TV), unde a concurat în 2022, însă nu a câştigat. „Suntem Adrian Stoica şi Hurricane, venim din Torino. Ea este căţeluşa mea de acasă, mai are încă opt fraţi şi surori”, a spus el în prezentarea de la Românii au talent de anul trecut.